Según el Ministerio de Exteriores de España existen un grupo de países a donde no se recomienda viajar, por lo que realizaron el "mapa de los países más peligrosos del mundo", en el cual con respecto al año pasado al menos 8 países han disminuido su nivel de riesgo, sin embargo un país lo ha aumentado, Venezuela En el estudio se presentan una serie de recomendaciones, las cuales se actualizan de forma continua según los acontecimientos que ocurran en cada país, en el mapa se representan por colores el nivel de peligro que hay en cada nación, según ABC.Negro: Se usó para identificar el rango máximo de peligro, a los lugares donde " se desaconseja el viaje bajo cualquier circunstancia" , en este se encuentran 12 países, los cuales no han mejorado su situación en comparación con el año pasado, bien sea por el ambiente de inestabilidad o conflictos bélicos como, Afganistán, Irak, Libia, Malí, República Centroafricana, Siria, Somalia, Sudán del Sur y Yemen, Burundi, Eritrea y Papua Nueva Guinea.Rojo: "Se desaconseja a no ser por extrema necesidad" en este color se encuentra incluido Venezuela , gracias a la inestabilidad y la violencia que ha ido en crecimiento este último año y por la cual ha aumentado el nivel de peligro y el cambio de categoría en el estudio, sin embargo este no es el único país, en la clasificación también se encuentran países africanos y los asiáticos Arabia Saudí, Corea del Norte y Pakistán.Marrón: " Se recomienda viajar con extrema precaución y abstenerse de hacerlo por determinadas zonas" en esta categoría se encuentran países como Turquía, Palestina, Colombia, Honduras, Guatemala y entre otros.Naranja: al igual que los países clasificados con el color marrón en esta el peligro se restringe a zonas específicas de la nación, como Japón, por el riesgo sísmico, Corea del sur por la frontera con el régimen de Pyongyang, y Rusia por su agitado Cáucaso, en esta lista se incluyen 53 países.Ámbar: un conjunto de 16 naciones ocupan esta posición en la cual se indica que "se recomienda extremar la precaución durante el viaje", en este caso no se incluyen zonas a evitar pero la precaución debe ser generalizada principalmente por el índice de criminalidad.Lea también: ¡Revolución roja! Venezuela incluida entre los países más peligros para visitar este 2018Amarillo: " Se recomienda viajar con precaución " al menos 40 países están en esta lista, en los cuales existe delincuencia sin ser alarmante, con Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia, Cuba, República Dominicana y Costa Rica, y otros ocupan esta secciónAzul: " No hay restricciones específicas relativas a este viaje " entre los 41 países que llevan este color se encuentran, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Francia y otros países europeos que recientemente han recibido ataques terroristas sin embargo señalan que actualmente ninguna región del mundo se encuentra a salvo de los atentados.