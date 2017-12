/ Según el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro , las fallas eléctricas que se han generado durante diciembre en el estado Zulia y la Gran Caracas han sido producto de un proceso de "sabotaje", que se habría orquestado desde las ciudades de Washington y Miami , en los Estados Unidos. “Son sabotajes calculados de grupos especializados, financiados y dirigidos desde Washington y Miami , estamos tras la búsqueda y la captura de los responsables materiales y los vamos a capturar. Vamos a capturar a los que sabotearon el servicio eléctrico del Zulia “, afirmó Maduro desde Fuerte Tiuna, donde encabezó el acto de salutación de fin de año presidencial a la Fuerza Armada Nacional.El presidente venezolano manifestó a los militares presentes en ese acto la necesidad de “ subir la guardia ” y combatir por “defender el derecho que tiene al pueblo de un sistema eléctrico de servicio seguro “.“ Han llegado a un punto de desesperación peligroso, así lo digo. El imperialismo norteamericano y el gobierno de Donald Trump , han llegado a un punto peligroso de desesperación por sus fracasos durante el 2017 para tratar de derrotar y derrumbar la revolución bolivariana “, sostuvo el jefe de Estado.Durante el mensaje a las fuerzas castrenses, Maduro aseguró que 2018 será un “año de victorias”; dijo también que no permitirás más acciones como las “guarimbas” de 2017, las cuales combatirá con "acciones militares inmediatas" y felicitó al fiscal general Tarek William Saab y a las rectoras del Consejo Nacional Electoral (CNE), por el trabajo que han realizado durante este año.Le puede interesar:El culpable de que venezolanos no recibieran pernil estas Navidades según Maduro https://t.co/xoKEuTLv84 pic.twitter.com/9xHV9U2FIG— CaraotaDigital (@CaraotaDigital) 28 de diciembre de 2017Tagged CARAOTA DIGITAL Crisis eléctrica FAN Fanb Nicolas Maduro Zulia Ir a la entrada Previous Previous post: Peloteros hablan de la rivalidad Caracas-Magallanes Next Next post: Liberación de presos políticos de Carabobo no tuvo relación con beneficio de la ANC DESTACADAS Robinson reiteró apoyo de EEUU para alcanzar solución a la crisis venezolana El encargado de negocios de la embajada estadounidense en Venezuela , Todd Robinson,…28 diciembre, 2017 La guerra del cochino crece: ahora Bernal culpó a Colombia y EEUU por la falta de pernil Aunque el presidente Nicolás Maduro aseguró el miércoles que la falta de perniles…28 diciembre, 2017 Falta de perniles fue porque Gobierno no pagó despacho de 2016 según aclaró empresa portuguesa Raporal, empresa productora y exportadora de carne de cerdo de origen portugués,…28 diciembre, 2017 La fotografía del encargado de negocios de EEUU paseando en Caracas que conmocionó las redes Desde la plaza Bolívar de Caracas, Todd Robinson, encargado de negocios de la Embajada…28 diciembre, 2017 Rodríguez aseguró que criptomoneda Petro impedirá saboteos en entrega de pernil El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, dijo este jueves en una transmisión del…28 diciembre, 2017 Maduro : crisis eléctrica en Zulia no es culpa del Gobierno si no de sabotaje desde Miami y Washington Según el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro , las fallas eléctricas que se han…28 diciembre, 2017 Desnutrición se agudiza en Bolívar y causa la muerte de dos niños en menos de 24 horas Este jueves fue confirmada la muerte de Israel Lezama, un niño de nueve meses de edad…28 diciembre, 2017 Detonaciones nocturnas alarman a vecinos de la 41 Brigada Blindada en Carabobo (+Videos) La tensión se sigue tejiendo desde la 41 Brigada Blindada de Carabobo. 