/ 28 Dic, 2017 | Nueva York. Matt Belisle quizás no encabece la lista de "compras" de ningún equipo, pero sería una gran adición para los Cachorros u otro club que aspire a llegar a octubre.Belisle ha sido una pieza clave de varios bullpens de Grandes Ligas desde que se estableció con los Rojos en el 2005. Es posible que loe Mellizos no hubiesen alcanzado el Juego del Comodín de la Liga Americana sin Belisle, quien se apuntó nueve rescates después de que Brandon Kintzler fue enviado a los Nacionales.Es posible que los Mellizos renueven con Belisle para que le prepare la mesa al nuevo cerrador del club, el dominicano Fernando Rodney. Tampoco sería sorpresa que los Rockies, por quienes Belisle lanzó del 2009 al 2014, agregaran a Belisle a un bullpen que ya agregó a dos piezas claves, Bryan Shaw y Jake McGee, informa nota de mlb.com.De una manera u otro, Belisle será de gran valor para algún equipo. A continuación le damos un vistazo a otras opciones interesantes en el mercado de agentes libres ahora mismo:Addison Reed, LD: Reed, quien se estrenó como cerrador en su campaña de novato con los Medias Blancas en el 2012, ha trabajado mucho en los últimos años. En las últimas dos campañas, hizo 157 presentaciones entre los Mets y los Medias Rojas y estuvo sólido en septiembre. Se siente a gusto como cerrador o preparador de mesa. Pueda que no firme hasta que Wade Davis y Greg Holland hayan recibido contratos, pero es posible que haya más interés en él que en los otros dos.Todd Frazier, 3B: El veterano tuvo un WAR (victorias por encima del reemplazo) de 3.4 a la vez que bateó .213 entre los Medias Blancas y los Yankees la temporada pasada. Su presencia en el clubhouse es de gran valor y es un antesalista sólido dispuesto a trasladarse a la primera base. Es posible que Frazier renueve con los Yankees, pero sería una buena opción para muchos equipos, incluyendo los Cardenales.Jon Jay, OF: Aunque Albert Almora mostró su poder cada vez que tuvo la oportunidad, Jay fue el jardinero central y primer bate de los Cachorros en la postemporada. Terminó la campaña con porcentaje de embasarse de .374, pero no posee mucho poder. Su valor viene de su habilidad a la hora de defender las tres posiciones de los jardines.Tony Watson, LD: Watson ha hecho 70 presentaciones o más en cada una de las últimas cuatro temporadas. Fue valioso como preparador de mesa por los Dodgers y los Piratas, pero dio la cara como cerrador luego de que Pittsburgh enviara a Mark Melancon a los Nacionales en julio del 2016. Los Dodgers lo usaron 11 veces en la postemporada del 2017, incluyendo cinco veces en la Serie Mundial. Hasta un bullpen bien armado como el de los Yankees se beneficiaría de su presencia.John Lackey, Abridor: El veterano quiere continuar una carrera que comenzó con buen pie en el 2002, campaña en que ganó un título de Serie Mundial con los Angelinos. Aunque su efectividad fue de 4.59 en el 2017, Lackey fue muy eficaz, ya que Chicago tuvo foja de 19-11 en sus aperturas. Volver a la Liga Americana podría ser un reto para Lackey, pero quizás encajaría bien en Anaheim o Texas. O podría brindarle profundidad a un equipo contendiente en la Liga Nacional, como los Nacionales o Cardenales.R.A. Dickey, Abridor Aunque ha pasado la mayor parte de su carrera en la Liga Americana, Dickey tiene efectividad de 3.26 en cuatro temporadas en la Liga Nacional, incluyendo el 2017 con los Bravos. A sus 43 años de edad, viene de trabajar 190 innings, algo que debería llamar la atención de los equipos que buscan profundidad para sus rotaciones.Matt Albers, LD: Como Belisle, Albers es un derecho que encontró su ritmo a sus 30 y pico años de edad. Supuestamente estaba a punto de firmar un contrato de dos años, pero no se ha confirmado.Alex Ávila, C: Pocos receptores ofrecen tanto poder a la zurda como Ávila, quien puede ser valioso también en la banca o como bateador designado.Curtis Granderson, OF: Aunque bateó apenas .212, su WAR en el 2017 fue de 1.4. Granderson quizás ya no sea capaz de fungir como titular, pero a sus 37 años de edad podría reforzar la banca de algún equipo.