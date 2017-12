/ Si hablamos de maquillaje, punto que no puede estar fuera de nuestra cotidianidad, en 2018 habrá para todos los gustos desde las que nos gustan tonalidades bien marcadas hasta lo más sencillo y natural.Gracias a la página diarioenfemenino conocemos que el color rojo en diversas tonalidades rondará la temporada 2108 y servirá para mejillas, labios y ojos.Foto cortesía PinterestOtros colores vivos que tus párpados no deben dejar de lucir son los "naranjas, verdes, cobrizos, azules, rosas y amarillos".También estarán de moda los ahumados y delineados o "eyerline completo”.Como base de tu maquillaje la moda te indica que debes llevar "texturas cremosas" para dar iluminación al rostro.Foto KendraBlogQuerida amiga de a tu salud no dudes en hacerte un merecido regalo para este venidero año, feliz 2018.Fuentes consultadasdiariofemenino.comCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi