La poca duración de la batería de nuestros teléfonos inteligentes es uno de los males de la tecnología de hoy en día. Apple confesó que ralentizaba el sistema operativo de algunos de sus iPhone para compensar la deficiencia que sufren las baterías de los equipos con el paso del tiempo.A pesar de asegurar que está intentando suavizar el deterioro de los aparatos para evitar que se apaguen sin previo aviso, la compañía se enfrenta a varias demandas en Estados Unidos.Es por esto que hay algunas cosas que podemos hacer para intentar alargar la vida de nuestros smartphones.Mala coberturaCada vez que tu teléfono intente conectarse a una red Wi-Fi o mantener una conexión estable empleará mucha energía. Esto ocurre en áreas con baja intensidad de la señal o cuando hay muchas personas intentando conectarse a una misma red, por ejemplo, en un sitio con wifi público.Aunque no es una solución ideal, lo que puedes hacer es activar el modo avión si sabes que entrarás en una zona con baja cobertura para evitar que tu teléfono desperdicie batería.Algunas aplicacionesDesde el momento que abres una aplicación, ésta consume carga, algunas más que otras. Intenta salir y cerrar las que ya no necesites.También revisá las que emplean más energía en el apartado "Batería", dentro de las opciones de "Ajustes", tanto en los dispositivos Android como iOS.Detectar tu ubicaciónTener activado el GPS en tu celular demanda mucha batería. Hay aplicaciones que utilizan y registran tu ubicación sin que quizás te des cuenta, como por ejemplo Twitter.Temperaturas extremasLas baterías de litio no funcionan bien cuando se someten a temperaturas extremas porque los iones que contienen acaban por erosionar el material haciendo que los ciclos de carga duren menos.Así que la mejor solución para hacer que dure más es evitar exponer tu celular a temperaturas muy altas o muy bajas.Pantallas grandesLos diseños de los nuevos teléfonos otorgan el protagonismo a las pantallas que son cada vez más grandes y requieren un mayor número de píxeles que, a su vez, usan más batería para iluminarlos.Bajar el brillo de la pantalla desde el menú de Configuración de tu celular puede ayudarte a ahorrar mucha energía.Volumen altoEl ruido que hace tu teléfono, las aplicaciones o el volumen al que escuchas música tienen mucho impacto en la batería de tu celular. Muchas veces depende del tipo de altavoces que tiene el aparato, pero en el caso de iOS los sonidos de todas las app consumen bastante energía.Una solución sería comprarte unos auriculares y silenciar los sonidos del teléfono o el de las aplicaciones que no consideres útiles.Cargas consecutivasLos aparatos más antiguos funcionaban mejor si antes de cargarlos de nuevo dejabas que se agotara por completo. Ahora sucede lo contrario.La vida útil de tu batería se prolonga si hacés pequeñas cargas para mantenerla, idealmente, por encima del 50% según el experto en tecnología celular Simon Jary.¿La solución definitiva?Una solución que presentan los dispositivos de casi todas las marcas es el modo de ahorro de batería o de bajo consumo.Activando esta opción, entre otras cosas, se baja el brillo de la pantalla, se elimina el modo vibración, no te llegan gran parte de las notificaciones y se eliminan los servicios de ubicación.Si ya es demasiado tarde para aplicar estos trucos, la única solución es reemplazar tu batería porque no pueden arreglarse.Ahora bien, aquí tenés también algunas opciones:Bateria Carga Tecnologia