La violación de una joven de 17 años por parte de dos efectivos policiales privados de libertad que se fugaron de la sede de la Policía de Maneiro, ubicada en el sector Agua de Vaca, desató el caos la noche de este miércoles cuando se produjo un enfrentamiento entre los cuerpos de seguridad del estado y los vecinos de la zona, quienes exigían que les entregaran a los atacantes de la adolescente quemando dos vehículos a las puertas de la estación poniendo en riesgo la vida de 30 funcionarios y los 51 reclusos que allí se encontraban.En este centro policial estaban recluidos hasta hace poco 51 detenidos. Un pequeño grupo de esos delincuentes, considerados de alta peligrosidad, estaban encerrado en dos calabozos de 3×2, con capacidad para 8 privados, mientras que el resto se encontraba en un terreno al aire libre al no contar con el espacio suficiente para recluirlos.El exdirector Mata denunció, en varias oportunidades, la situación de hacinamiento que había en el lugar al igual que los privados de libertad, generado por las irregularidades que se encuentran enquistadas en todo el sistema de justicia.A las 8 de la noche comenzaron a escucharse rumores de un supuesto motín y la amenaza de quemar la sede policial. Una hora más tarde el alcalde Morel David Rodríguez aseguró a este medio que se estaba atendiendo la situación y en ese mismo momento se realizó un recorrido por el lugar en el que se constató que efectivos del cuerpo castrense se encontraban en la Policía.Después de las 10 de la noche un grupo de aproximadamente 50 personas se trasladó al lugar enardecido exigiendo que les entregaran a dos implicados en la violación. Ellos denunciban que los “policías violadores” salían del comando hacer de las suyas cada vez que querían. Querían lincharlos y quemarlos.A las 12 de la noche el equipo de prensa del municipio informó que el director de la policía, Edgar Mata, fue destituido por el alcalde, quien dejó encargado a Chagid Greige, responsable de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Maneiro.Durante la revuelta quemaron completamente un vehículo civil e intentaron quemar varias unidades policiales estacionadas frente a la base, ameritando la actuación del cuerpo de bomberos. La GNB actuó con bombas lacrimógenas para dispersar a la multitud enardecida y a las 2:20 de la madrugada las comisiones antimotines realizaron el traslado de los funcionarios detenidos. Se desconoce su paradero.Familiares de los detenidos que permanecen a las afueras de la base policial informaron que los policías violadores amarraron al papá de la joven mientras abusaban de ella y él vio todo. Cuando fueron a poner la denuncia los que los recibieron estaban bebidos. Se dieron cuenta que ya estaban allí los implicados y comenzaron a presionar para que se los entregaran."Fueron ellos y todos lo saben. Ellos salían cada vez que les daba la gana robaban a la gente, se drogaban, hacían fiestas a todo volumen, caminaban por la calle y ya lo último fue atacar a esta muchacha. Vinimos hasta aquí a exigir que nos los entregaran para lincharlos, eso es lo que merecen, pero contrario a eso los resguardaron los guardias y se los llevaron", comentó una residente del sector.Fuentes de la comisión de enlace nombrada por el Alcalde para atender la situación en la Policía aseguraron que en un primer momento se habló de trasladar a todos los detenidos por su seguridad, sin embargo, hasta ahora no está planteado que los lleven a otros lugares porque no existe un centro penitenciario en el estado al que puedan moverlos y sacarlos de la Isla es muy costoso. El parque de armas ya fue retirado del comando.En horas de la mañana el burgomaestre ofreció declaraciones en las que precisó que los reclusos se escaparon por el patio para cometer este acto y que "luego retornaron como si nada hubiese pasado". Indicó que la policía no tiene las medidas de seguridad necesarias para mantener encerrados a los reos y que era habitual que estos entraran y salieran a su antojo.AntecedentesTodo esto ocurrió luego de que en horas de la tarde de este miércoles, cuando todo se encontraba en calma, el Alcalde informó que estaba iniciando una "auditoría exhaustiva" en PolimaneiroRodríguez aseveró que no toleraría "faltas" por parte de ningún funcionario del cuerpo policial en su administración y que quien tuviese que "abandonar o ser separado de esa institución, de inmediato saldría o sería puesto a la orden de los órganos jurisdiccionales para que afronte las responsabilidades que hubiere lugar". "Para eso fuimos electos, para darle la cara al pueblo en estas situaciones. Polimaneiro debe revisarse profundamente", afirmó en el texto.Greige dijo que estaban tomando esta acción por el "deterioro paulatino" en que cayó la policía y el abogado Jean Lárez hizo mención a los problemas que enfrenta Polimaneiro por el hacinamiento existente en sus calabozos. Reiteró que solicitarían por las vías jurisdiccionales, "la celeridad en los respectivos procesos de cada privado de libertad que se encuentra tras las rejas en este cuerpo policial".