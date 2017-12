/ Contrapunto regresó al mercado de Quinta Crespo, en esta oportunidad con el foco en los pasillos de frutas. Una mujer , que nos pidió resguardar su identidad, intentaba comprar tres guayabas pero cuando supo que ya el kilo estaba en 24 mil bolívares, se retractó. Dijo que los Bs 220 que gana quincenal como docente no le alcanza para incluir este rubro en el presupuesto. "Todas las noches antes de irme a dormir me pregunto qué van a comer mis cuatro hijos al día siguiente", confesó.Foto: Rafael Briceño. Personas comprando en los primeros puestos del mercadoOtras clientas que intentaban administrar de la mejor forma lo que tenían destinado para gastar dijeron que comprar frutas antes era algo esencial, que no faltaba en la mesa de sus casas."El cambur era lo más barato que se podía comprar, ahora ya está en Bs 18 mil el kilo", comentaron.Foto: Rafael Briceño. Puesto de frutas del Mercado Quinta CrespoLa dueña de uno de los locales que solo vende frutas comentó que otros años para esta misma fecha la gente se llevaba hasta cuatro manzanas para ponerle a la ensalada de gallina, "pero ahora si acaso compran solo una". Y dice que lo entiende, porque a ella también le toca padecer la crisis: "la plata no alcanza".Estos son, en promedio, el precio de las frutas en el mercado municipal Quinta Crespo:El kilo de cambur: Bs 18 milEl kilo de mandarina: Bs 15 milEl kilo de guayaba: Bs 24 milEl kilo de fresas: Bs 40 milUna manzana roja: Bs 50 milUna manzana verde: Bs 70 milEl kilo de melocotón: Bs 60 milEl kilo de patilla: Bs 9 milEl kilo de ciruela: Bs 60 milComerse los doce deseos sale caroCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi