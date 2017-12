/ Este miércoles la cantante Jennifer López, mejor conocida como JLo, organizó una lujosa cena de tacos en su casa, contando con más de 100 invitados entre los que destacan las integrantes del polémico clan Kardashian, Kim, Kourtney y la matriarca Kriss Jenner. A través de las redes sociales se viralizaron varias fotografías y videos en los que se puede ver cómo la pasaron las millonarias hermanas junto a la Diva del Bronx, llamando la atención el radical cambio de look que lució Kim, quien pasó de una cabellera negra a un color más platinado casi blanco.También puede leer: ¡Sigue el pleito! La nueva demanda que enfrentará Eduardo Yáñez en 2018“ Miércoles de tacos… ¿Quién organizaría una fiesta de tacos vestida de esta manera? “, dijo la esposa de Kanye West en uno de los videos, haciendo referencia al atuendo Gucci lleno de brillos que lució JLo.Aunque la comida definitivamente fue la protagonista de la velada, la novia del expelotero Alex Rodríguez se robó el show de su propia fiesta al complacer a sus exclusivos invitados cantando sus mejores canciones.A continuación algunas imágenes de la celebración:Cortesía InstagramCortesía InstagramCortesía InstagramCortesía Instagram"Fill in my stocking with a duplex and checks" must b nice @jlo #jenniferlopez #jloA post shared by Jennifer Lopez fanpage (@slayitlikejlo) on Dec 27, 2017 at 10:55pm PSTLooking good @jlo & @leahremini outprettied everyone #jlo #jenniferlopezA post shared by Jennifer Lopez fanpage (@slayitlikejlo) on Dec 27, 2017 at 10:06pm PSTJLo’s "Taco Wednesday" 😩💀 she looks good tho 👑 #JLo #jenniferlopezA post shared by Jennifer Lopez fanpage (@slayitlikejlo) on Dec 27, 2017 at 9:45pm PSTCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi