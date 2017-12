/ SANTIAGO.- Tras su mal desempeño en las parlamentarias pasadas , varios son los partidos que por estos días exploran distintas fórmulas para asegurar la supervivencia de sus proyectos políticos, siendo la fusión entre dos colectividades el recurso que están usando para impedir su disolución por parte del Servicio Electoral (Servel).Con los comicios 2017, se aplica la Ley 20.915 que establece que las tiendas que participaron en éstos, se disolverán en caso de no alcanzar el 3% de los sufragios válidamente emitidos en la elección de diputados. Esto en a lo menos ocho regiones o en cada una de al menos tres regiones contiguas. Pero si un partido eligió un mínimo de tres parlamentarios, al menos en dos regiones distintas, sean diputados o senadores, conservará su calidad de tal.Noticia relacionada Los 14 partidos políticos que podrían ser disueltos tras las elecciones parlamentariasY si bien el proceso de disolución se iniciará una vez que el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) concluya el escrutinio general y califique las elecciones de diputados, ya son varias las colectividades que comenzaron a zanjar su destino.Las tiendas que han anunciado fusionesLos primeros en anunciar su fusión fueron el PRO y el Partido País, tiendas formadas por los ex presidenciables Marco Enríquez-Ominami y Alejandro Navarro , respectivamente. Éstas no sólo perdieron las presidenciales sino que tampoco tuvieron una buena performance en las parlamentarias.Así, a mediados de diciembre ambos dieron a conocer su unión dando origen a una nueva tienda llamada País Progresista . Ésta contará entre sus dirigentes en el Congreso con Navarro como senador por el Biobío y Marisela Santibañez como diputada.Noticias relacionadas Partidos de ex candidatos presidenciales ME-O y Navarro se fusionan: Se llamará País Progresista PRI y Democracia Regional Patagónica se fusionan para formar un nuevo partido de centroAyer, en tanto, el mismo paso dieron el Partido Regionalista Independiente (PRI) y el Partido Democracia Regional Patagónica , liderados por Alejandra Bravo y Elson Bórquez. Éstos buscan formar un nuevo partido de centro político que espera ser parte de Chile Vamos.En las próximas semanas la nueva colectividad deberá dar a conocer su nombre, ante lo cual se barajan opciones como el de PRI Demócrata. Y si bien éstos no contarán con autoridades en el Congreso, sí lo harán a nivel de municipios.El mismo camino decidirá por estos días Ciudadanos, liderado por el ex ministro Andrés Velasco, partido que desde hoy y hasta este viernes realizará una consulta online donde sus adherentes podrán votar por la ratificación o no de la fusión con la tienda Todos de Gabriel Gurovich.Ambas fueron parte del bloque Sumemos, conformado junto a Amplitud al momento de inscribir su pacto para las parlamentarias que no obtuvo buenos resultados al intentar ofrecer una opción de centro liberal.Noticias relacionadas Ciudadanos de Andrés Velasco busca fusionarse con otro partido para evitar su disolución Lily Pérez anuncia fin de alianza con Velasco y Amplitud opta por su disoluciónAmplitud opta por disoluciónA diferencia de su ex socios, Amplitud optó por la disolución del partido, según anunció el pasado 19 de diciembre su presidenta y senadora, Lily Pérez, al confirmar además el fin de su alianza con la tienda de Velasco.Lo anterior argumentando que dicha tienda no se plegó a la candidatura de Sebastián Piñera, al contrario de lo hecho por algunos de sus militantes que sí le dieron su apoyo. Es más la senadora se mostró disponible para colaborar con el próximo gobierno.Además de los partidos ya nombrados, también arriesgan su disolución partidos como Poder, Igualdad, Unión Patriótica, el Partido Liberal, el MAS, la IC, el Partido Ecologista Verde y el Partido Trabajadores Revolucionarios.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi