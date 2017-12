/ Cientos de venezolanos protestaron en Caracas la noche de este miércoles porque no recibieron del Gobierno el pernil, plato principal en la comida de Navidad y Año Nuevo, escasez que el presidente Nicolás Maduro atribuyó a un sabotaje internacional.Las protestas se registraron en las populares barriadas de Antímano y La Vega, en el oeste de Caracas, reportaron medios de comunicación locales. Efectivos de la Guardia Nacional, con equipos antimotines, vigilaban las movilizaciones.Fotos de vías bloqueadas y bolsas de basura quemadas fueron difundidas en redes sociales , donde varios usuarios ironizaron llamando las protestas como la "revolución del pernil".VEA TAMBIÉN: Maduro aseguró que por "saboteo" no pudieron cumplir con la entrega de pernil en NavidadPor su parte, la periodista Haidy Rodríguez denunció a través de su cuenta en la red social Twitter que funcionarios del cuerpo de seguridad del Estado reprimieron a los manifestantes que se encontraban protestando en la madrugada."3:25am en La Vega reportan ahora fuertes detonaciones de armas de fuego, balas pegan en las paredes de los apartamentos de los bloques. Vecinos piden que la represión pare ya. Están en pánico debajo de las camas. Por favor Nicolás Maduro hay niños en esas viviendas", denunció.Otras protestas menores se han registrado en los últimos días en Caracas y otras ciudades por la ausencia de la carne de cerdo prometida por el gobierno para las fiestas navideñas, a través de un sistema de ventas a precios subsidiados en zonas populares. Maduro se refirió más temprano a esta situación en un acto transmitido en cadena de radio y televisión. "¿Qué pasó con el pernil? Nos sabotearon. Puedo decirlo de un país: Portugal", aseguró.Agregó que su gobierno compró "todo el pernil que había en Venezuela " y, además, ordenó la importación de más piezas desde Portugal. "Pero nos persiguieron las cuentas bancarias, nos persiguieron los dos barcos gigantes que venían", agregó.REVISE: Vecinos de Catia protestaron la noche del martes por incumplimiento en la venta de cajas CLAP"Los portugueses se comprometieron, los asustaron los gringos y no mandaron los perniles", expresó por su lado Diosdado Cabello, número dos del chavismo, en su programa en la televisora estatal VTV.Estados Unidos impuso sanciones financieras contra Venezuela , prohibiendo a sus ciudadanos y empresas negociar nueva deuda del gobierno y su estatal petrolera PDVSA, fuente de 96% de las divisas que entran al país. Maduro y altos funcionarios sostienen que ello ha obstaculizado las importaciones.Junto con la hallaca -un tamal de maíz relleno con carne de res, pollo, aceitunas y uvas pasas-, el pernil es uno de los componentes tradicionales en las cenas de Navidad y Año Nuevo en los hogares venezolanos.Entre tanto, Bolivariana de Puertos (Bolipuertos) desmintió la existencia de 179 toneladas de pernil podrido en Vargas y Puerto Cabello. En redes sociales circuló información sobre la descomposición de un cargamento de carne que iba a ser entregado la primera semana de enero.(Lea también: Cabello responsabilizó a EEUU por los inconvenientes con la entrega de pernil )Bolipuertos, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Transporte, indicó en la red social Twitter que la información es totalmente falsa e invitó a los venezolanos a no hacerse eco de rumores.SUGERIDO: Venezuela cierra el año en medio de protestas y saqueos por falta de comidaLos venezolanos sufren una severa escasez de alimentos básicos y medicinas, así como una desbocada inflación que el FMI proyecta en más de 2.300% para 2018.El ingreso mínimo (salario más bono de alimentación) suma unos 450.000 bolívares (135 dólares a tasa oficial, 4,5 dólares en el mercado negro), lo que cuesta en el mercado kilo y medio de pernil.En el plan gubernamental de venta de alimentos subsidiados, el kilo cuesta 10.000 bolívares, por lo que si no es entregado por esa vía el plato típico es inalcanzable para muchos venezolanos.DE INTERÉS: Resumen 2017: Año de protestas y represión en la convulsionada Venezuela #URGENTE : 3:25am #LaVega reportan ahora fuertes detonaciones de armas de fuego, balas pegan en las paredes de los apartamentos de los Bloques.Vecinos piden que la represión pare ya.Están en pánico debajo de las camas.Por favor Nicolás Maduro hay niños en esas viviendas. #28Dic— HAIDY RODRIGUEZ (@HAIDYRODRIGUEZ) 28 de diciembre de 2017 4:04 am Tensa calma, tras cese de detonaciones en Los Bloques de #LaVega . Sólo se escuchan que lanzan botellas del Bloque 2, según me reportan. Dios tenga misericordia de este país. #28Dic #PernilMovie #Caracas # Venezuela — HAIDY RODRIGUEZ (@HAIDYRODRIGUEZ) 28 de diciembre de 2017 Fuentes policiales informan que así está la situación en el Mercal de La Vega este #27Dic Vídeo #lavega pic.twitter.com/ghlGIsXeBy— Daniel G. Colina (@danielgcolina) 28 de diciembre de 2017 Video: Así se puso la redoma de La Inda vía La Vega cuando ciudadanos salieron a protestar por la falta de alimentos y en especial por la del pernil. pic.twitter.com/qZfIVoPOPB— Daniel G. Colina (@danielgcolina) 28 de diciembre de 2017 En la antigua pasta Ronco de Antímano alrededor de 200 personas protestando por la falta de los perniles. Versión policial. pic.twitter.com/HO2orb693h— Daniel G. Colina (@danielgcolina) 28 de diciembre de 2017 Navidad, triste navidad, así esta La Vega tras protesta de ciudadanos que claman por comida. Otro logro de la mal llamada dizque revolución. pic.twitter.com/ZkFJ3a2DAO— Daniel G. Colina (@danielgcolina) 28 de diciembre de 2017 #Alerta ! Informamos a la colectividad que es totalmente FALSA esta información. Instamos a los venezolanos a no hacerse eco de rumores. Sigamos trabajando y construyendo la gran Patria con la verdad. pic.twitter.com/t3pTe41v0e— Bolipuertos (@BolipuertosGob) 28 de diciembre de 2017 Redacción NTN24/ Colaboración AFPÚnete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24veCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi