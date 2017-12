VENEZUELA: Perniles no fueron enviados por falta de pago

La empresa productora de alimentos de Portugal, Raporal, reveló este jueves que los cargamentos de pernil solicitados por Venezuela no fueron enviados al país por falta de pago. Medios portugueses señalan que Raporal que el gobierno de Nicolás Maduro todavía adeuda al empresa unos 40 millones de euros por cargamentos anteriores.El Ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, Augusto Santos Silva aseguró que su país no tiene ninguna responsabilidad con las fallas en el suministro de pernil en Venezuela , esto luego de que el Presidente Nicolás Maduro los acusara de sabotear el envío."El gobierno portugués no tiene, sin duda, este poder para sabotear el envío del pernil", dijo Santos Silva.Notiespartano/800NoticiasCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi