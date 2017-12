/ La sexy novia del futbolista del Barcelona , publicó en sus redes sociales una foto que dejará mucho de que desearOVACIÓN DEPORTESLa novia del futbolista Sergi Roberto, Coral Simanovich, con la cual se casará el año entrante, subió a sus redes sociales el día de Navidad una imagen en la que se veía tomando una ducha sensual.Coral se toca el pelo en la fotografía que no se coincide con el frio que hace en Europa y menos en este periodo, al aire libre, de espaldas y sin ropa de la cintura para arriba.En la descripción de la foto puso “Ducha Natural”, en estos días también subió videos muy buenos de sus campañas publicitarias y que provocaron bastantes likes.Sergi y la modelo Coral están juntos desde 2014. La pareja de Bartra, Melissa Jiménez, reconcilió la relación entre los dos.Sin embargo de que es modelo, Coral también estudia Ingeniería y diseño. Nacionalidad israelí, además antes de estar con el jugador azulgrana fue pareja de Dor Refaeli, hermano de la top model Bar Refaeli.New hair for New year @anarabyanalerida @trendyhair ‍♀️Una publicación compartida de Coral Simanovich (@coralsimanovich) el Dic 23, 2017 at 8:25 PSTReady for party @galita_fashion @reuvencohen @benjaminiruimi @chenelkabetz @shaiyehezkel7 @elite_israel @doronbarskyUna publicación compartida de Coral Simanovich (@coralsimanovich) el Dic 26, 2017 at 2:40 PSTמתרגשת לשתף אתכם בטעימה קטנה מהקמפיין החדש שלי למותג @galita_fashion ❤️ New Home New BeginningUna publicación compartida de Coral Simanovich (@coralsimanovich) el Dic 18, 2017 at 9:00 PSTSummer again☀️☀️Una publicación compartida de Coral Simanovich (@coralsimanovich) el Dic 14, 2017 at 12:56 PSTThat’s what we call December in Tel Aviv perfect Saturday with my ☀️ @neta_alchimisterUna publicación compartida de Coral Simanovich (@coralsimanovich) el Dic 2, 2017 at 7:08 PSTCon información de: MdzolJueves 28 – 12 – 2017Comentarios comentariosCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi