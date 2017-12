El gobernador del estado Mérida, Ramón Guevara, estuvo presente este miércoles 27 en la celebración de la fiesta en honor a San Benito de Palermo, llevada a cabo en la parroquia Palmarito, municipio Tulio Febres Cordero de la entidad andina.El mandatario merideño resaltó la importancia de esta festividad religiosa y la necesidad de recuperar las tradiciones y los valores culturales que se han perdido a lo largo del tiempo. "Durante esta visita también hemos escuchado las inquietudes de las comunidades, además entregamos los aires acondicionados para el ambulatorio de Palmarito y desplegamos el plan Preciosa Merideña para colaborar con la limpieza del pueblo después de la celebración religiosa", dijo el gobernador. Los devotos manifestaron su devoción al santo patrono bailando al son de tambores y recorriendo las calles de Palmarito con las diferentes cofradías. Sobre la celebración, la mayordomo de las gaitas de San Benito, Sandra González, señaló que desde la medianoche comenzaron los cantos y la música para demostrar su fe al santo negro. Durante su visita al municipio Tulio Febres Cordero, el gobernador Ramón Guevara estuvo acompañado por su tren ejecutivo para ofrecer respuestas inmediatas a las solicitudes del pueblo. /OCIView the discussion thread. blog comments powered by DISQUS back to top Noticias Destacadas de MéridaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi