Para hablar del plan de la Intendencia de Montevideo en torno a la recolección de residuos en fechas festivas, estuvieron en La Tertulia de este jueves en La Mañana de El Espectador la directora ejecutiva de la Consultora 'Cifra' Mariana Pomiés, y los ediles de Montevideo Graciela Villar (Frente Amplio) y Javier Barrios (Partido Nacional).La comuna capitalina previó para esta navidad un aumento del 30% de la cantidad de basura, en torno a lo cual realizaron la gestión correspondiente. El cálculo fue erróneo ya que se estima que los desechos generados en esta fecha superaron el 50%. Por este motivo, la Intendencia no dio abasto y se formaron varios basurales en diferentes puntos de la ciudad."Yo soy resultadista. Podes haber jugado muy bien, pero si perdiste 3 a 0 perdiste 3 a 0. Desde la administración Martínez ha pasado que los tres fin de año siempre ha tenido una excusa distinta para lo mismo" , enfatizó Barrios.El edil contó que de los 28 camiones que tiene la Intendencia de Montevideo solamente habían 11 funcionando, y consideró que el problema no se generó únicamente por los residuos post 25 de diciembre ya que "el 24 a las ocho de la mañana las volquetas ya estaban desbordadas. El plan se ejecutó y se aplicó mal. La Intendencia tiene que prestar un servicio acorde a los impuestos que se pagan" , añadió."El plan de contingencia no estuvo a la altura de lo que nosotros pretendíamos" , reconoció Villar, quien respaldó a Martínez en que se superó la cifra de desechos esperada para estas fechas, no se contó con la cantidad de camiones que se esperaba, según la edil, por factores humanos que atentaron contra ello."Esto ya no se resuelve con más camiones, más contenedores, sino que hay que ir a otra forma de distribución del levantamiento de la basura domiciliaria" , señaló la tertuliana."Los problemas de la recolección domiciliaria es una punta del problema, son apenas el aspecto estético y sanitario visible. Tenemos enormes problemas que tiene que ver con el sitio de disposición final, tenemos enormes problemas con la disposición que se hace legal en todo lo que son los cursos del agua , ahora empezamos a trabajar en el Pantanoso y es terrible, y tenemos enormes problemas con esa cultura que nos falta con respecto a cómo tratamos eso que es basura para nosotros y plata para otros, y que tiene realmente un alto concepto para poder reciclarse y transformar en cosas nuevas", manifestó la frenteamplista. Por su parte Pomiés apuntó que la limpieza es un tema muy importante y sensible para los ciudadanos, y es el que "más preocupa" en la opinión pública, pero agregó que lo que sucedió no es solamente responsabilidad de la Intendencia sino también de la población y de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom)."La gente protesta y se enoja, pero lo que es cierto es que después del 20 de diciembre tenemos una alta capacidad de olvido. No sé si en marzo van a seguir preocupados por el tema de la limpieza del 24. Los uruguayos ya estamos desconectados, queremos irnos rápido, terminar rápido, salir rápido" , opinó la tertuliana, quien consideró que debe hacerse una campaña educativa para combatir este asunto.Escuche La Tertulia aquí: