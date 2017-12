/ SANTIAGO.- La industria televisiva fue evaluada por Tim Goodman y Daniel Fienberg, críticos de The Hollywood Reporter , quienes eligieron las peores ficciones que se han visto en la pantalla chica durante 2017.Antes de señalar cuáles fueron los programas que no lograron convencerlos, la nota indica que algunos de las producciones "son horribles " y otras "meramente decepcionantes".Dos shows de Netflix no pasaron la prueba. Uno de ellos es "Gypsy" , la primera serie de la actriz Naomi Watts en 20 años, en donde encarna a una psicóloga que establece relaciones peligrosas con personas vinculadas a sus pacientes.Noticia relacionada Sitio norteamericano elige las diez peores películas estrenadas en 2017 "'Gypsy' es casi arrogante en su negativa de avanzar la historia, confiando en gran medida en personajes que hacen cosas estúpidas e ilógicas para mantener la marcha", escribió Fienberg sobre el thriller psicológico que no fue renovado para un segunda temporada.Otro desacierto de la plataforma de streaming, según THR, fue la historia de Marvel "Iron Fist" , protagonizada por el británico Finn Jones (Loras Tyrell en "Game of Thrones").Tim Goodman es categórico en decir que Marvel "tenía los recursos y la ambición de hacerlo mejor que esta oferta inanimada, sin dirección y banal. Esta serie pareció un error desde el principio" , argumenta, y remata indicando que ni el fanático más acérrimo de la editorial de cómics tolera esta adaptación.De "Inhumans ", otra serie de Marvel para la cadena ABC, Fienberg afirma que la entrega "engañó a los espectadores", los que pagaron altos precios entradas para ver su estreno en IMAX. El experto la describe como una producción con "interpretaciones de madera, caracterizaciones confusas y una trama tonta".Noticia relacionada David Lynch y regreso de "Twin Peaks" a la TV: "Eché de menos a todos los personajes y también su mundo" La clásica serie de David Lynch, "Twin Peaks" , tampoco se salvó del análisis de los críticos de The Hollywood Reporter."¿Tienes la sensación de que te han engañado?", reflexiona Tim Goodman a modo de introducción sobre su percepción del tercer ciclo de la producción."Cada vez que alguien me preguntaba qué pensaba de este ejercicio indulgente, sin sentido, sin sentido (aunque visualmente fantástico) de extravagante nostalgia y adoración de ídolos de autor , acababa publicando un clip de Johnny Rotten riéndose burlonamente y preguntándole lo mismo a la multitud durante el último concierto de Sex Pistols de su primera y única gira en los Estados Unidos", concluye.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi