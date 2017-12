/ El actor de origen británico Alfie Curtis, conocido por haber interpretado al doctor Cornelius Evazan en Star Wars: Episodio IV – Una Nueva Esperanza en 1977 , murió en la ciudad de Los Ángeles a sus 87 años, según confirmó en su cuenta de Twitter su colega Mark Hamill. “ Alfie Curtis hizo la escena de la cantina de Mos Eisley (una de las más memorables de las que he sido parte) incluso MÁS memorable. Si frente de cámara era horrible, fuera de ella era divertido, bueno y un caballero de verdad. Gracias Alf. Te extrañaremo s”, escribió Hamill en su publicación.También puede leer: Así fue la rumba que armaron Jennifer López y las hermanas Kardashian (+Fotos y videos)Además de ganarse el corazón de los amantes del cine con su papel en la saga escrita por George Lucas , Curtis también participó en otras grandes producciones como la serie de televisión 80 Cribb, las películas El hombre elefante, The Wildcats of St. Trinian's y Take It or Leave It, por mencionar solo algunas, de acuerdo a lo reseñado en el portal web Milenio .Hasta los momentos se desconocen las causas de muerte Alfie Curtis, el intimidante doctor que atemorizó a Luke Skywalker ( Mark Hamill) en la cantina de Mos Eisley.ALFIE CURTIS made the #StarWars Mos Eisley Cantina scene (one of the most memorable I've ever been a part of) even MORE memorable. As horrific as he was on-camera, off-camera he was funny, kind & a real gentleman. Thanks Alf- you'll be missed. #RIP ❤️- mh pic.twitter.com/laxKvbGmrd— @HamillHimself (@HamillHimself) December 27, 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi