El vicepresidente de Comunicación y Cultura Jorge Rodríguez ofreció este jueves un balance desde el Palacio de Miraflores abordando diferentes temas, entre ellos la criptomoneda donde están seguros que será un instrumento para evitar los ataques del sistema financiero mundial.Rodríguez indicó que El Petro no está sujeto al sistema financiero y va a permitir a inversionistas adquirir esta criptomoneda con la garantía del respaldo con recursos naturales como el gas, el diamante y el petróleo.Explicó que el precio de El Petro estará relacionado con el precio del oro, gas, petróleo y diamante. "Era lo que se venía pidiendo a las criptomonedas por parte de inversionistas financieros".Diferenció el Petro y el Bitcoin al asegurar que la primera va a tener un respaldo en recursos naturales que ha sido una solicitud de analistas financieros.Recordó que el Presidente de la República Nicolás Maduro anunció que a través del Plan Chamba Juvenil se desarrollan granjas de minería de criptomonedas para potenciar su desarrollo no solo de El Petro sino de otras monedas virtuales.También abordó el tema del carnet de la patria y las viviendas en el país. Recordó que el presidente fallecido Hugo Chávez lanzó el sueño de la Gran Misión Vivienda Venezuela que tenían como meta la construcción de los 2 millones de hogares.Comparó la entrega de viviendas con países como España. "Mientras en Venezuela se han construido 1 millón 500 viviendas en cuatro años, en España no se han construido ninguna vivienda de interés social".Dijo que el Carnet de la Patria es un instrumento de Gobierno Social Electrónico de atención directa entre el Presidente de la República, Nicolás Maduro , y el pueblo venezolano."Con Carnet de la Patria se han atendido a 15 millones de personas, se hizo la distribución de útiles escolares y se entregaron 10 millones de juguetes para niños y niñas".