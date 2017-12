La cantante y actriz mexicanaThalía publicó en su cuenta Instagram una serie de imágenes conjuntamente con un mensaje navideño. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención a sus seguidores fue su rostro.Las fotografías de la artista denotan un rostro hinchado, lo cual ha sido muy criticado por sus fans y otros comentaristas, pues sugieren que la cantante tiene "exceso de botox"."Thalía, eres una mujer muy bella, pero hay algo que es real. La edad es algo que debemos asumir con dignidad,. Lo que sea que te hayas hecho no lo hagas más, se ve súper rara tu cara… No se ve bonito y llama la atención porque eres una mujer que no necesita nada de eso", le escribió una seguidora en su red. Pese a las críticas, la cantante no se ha pronunciado para desmentir o afirmar la "ola de opiniones".(Globovisiòn)View the discussion thread. blog comments powered by DISQUS back to topCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi