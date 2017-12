/ "El pueblo está cansado de que le mientan, y el chavismo sigue haciendo promesas que no puede cumplir, con el agravante de que todos pagamos las consecuencias de sus mentiras", asegura Tony Geara, diputado de la Asamblea Nacional por Voluntad Popular, que responsabiliza al gobierno por el hambre que motiva los saqueos, y acciones violentas que se presentaron el lunes 25 y el martes 26 de diciembre en Ciudad Bolívar.Explica que muchas personas fueron a votar en las elecciones municipales del 10 de diciembre motivados por la promesa de una bolsa del Clap, venta de pernil a precios regulados, o la entrega de Cesta Ticket Socialista para comprar comida, pero tales beneficios no llegaron a muchas comunidades, dejando a los ciudadanos impotentes y con hambre."Algunos albergaban la esperanza de tener una cena de navidad o de fin de año, no feliz, pero al menos tenerla, pero se quedaron con las manos vacías porque el chavismo no cumplió, y el beneficio solo llegó a los enchufados y a sus más cercanos colaboradores".Geara detalla que este tipo de situaciones acaban con la paciencia del pueblo, que termina explotando sin necesidad de una motivación adicional. "No es la primera vez que pasa, el año pasado vivimos también una gran ola de saqueos que acabó con buena parte de comercios de Ciudad Bolívar".Añade que el gobierno no puede hacerse el ingenuo o el sorprendido, porque fueron muchas las protestas que se presentaron luego de las elecciones por el incumplimiento de las promesas electorales del chavismo.Pide a los ciudadanos entender que los comercios y empresas privadas no son los responsables por la nefasta situación que vive el país, y que no deben pagar las consecuencias de las promesas incumplidas del gobierno: "Cuando se saquea un comercio se está acabando con la fuente de ingreso de muchas familias y se está cortando un eslabón de la red comercial, que en Venezuela ya está muy delicada y golpeada por las nefastas políticas de Maduro ".Prensa diputado Tony GearaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi