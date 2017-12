/ Durante el acto de saludo a la Fuerza Armada con motivo del fin de año, el presidente Nicolás Maduro pidió aplicar "mano dura inmediata" contra quienes quieran "reeditar la guarimba"."Nunca más guarimba. Alerta, no podemos bajar la guardia. El que pretenda reeditar la guarimba debe saber que estamos obligados a defender, ahora con mayor legitimidad, el derecho a la paz, a la convivencia, a la paz", exigió. "El que ose convocar a la guarimba, acción de la justicia inmediata, mano dura inmediata".#EnVideo 📹| Pdte. @Nicolas Maduro : Nunca más guarimba, nunca más violencia, el pueblo venezolano se decidió por la Paz pic.twitter.com/apyVmKWtLX— VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) 28 de diciembre de 2017 A pesar de las protestas suscitadas esta semana porque las cajas CLAP no llegaron y tampoco el pernil, el mandatario afirmó que los CLAP benefician a 6 millones de familias."Gracias a la Gran Misión Abastecimiento Soberano hemos garantizado" siembra, transporte, logística, "apoyo a los CLAP a escala nacional", resaltó. También mencionó "las ferias del campo soberano", que "se constituyen en un complemento necesario contra la guerra económica de todo el trabajo que hacemos con los CLAP" para alimentar "a 6 millones de hogares".Agresión "nunca antes vista" Maduro volvió a culpar a la Administración Trump de lanzar una agresión financiera "nunca antes vista, nunca antes conocida"."El imperialismo norteamericano y el Gobierno de Donald Trump han llegado a un punto peligroso de desesperación", afirmó, por lo que "no podemos bajar la guardia".El presidente renovó sus denuncias de la quema de personas, durante las protestas antigubernamentales: "29 compatriotas fueron quemados, 9 de ellos murieron". Atribuyó estos hechos al fascismo: "El odio de la oligarquía contra el pueblo" y calificó a los manifestantes como "guarimberos mercenarios a sueldo"."Julio Borges, bandido. Sí, bandido te dije", espetó al presidente de la Asamblea Nacional (AN), diputado Julio Borges.Destacó la ley contra el odio y reiteró su apoyo "al fiscal valiente de Venezuela , tarek William Saab" para aplicar la norma.2018 será el año "del sistema defensivo popular"Durante la actividad, que se realizó en la sede del Ministerio de la Defensa, Maduro está acompañado, entre otras autoridades, por el vicepresidente ejecutivo, Tareck El Aissami y por el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López.Este 2017 fue un "año de todas las amenazas" pero también "año de todos los heroismos", aseguró."Nadie podrá con nosotros", advirtió el jefe del Estado.Este 2018 será "el gran año del sistema defensivo popular para la paz", auguró.Según Maduro , la Fuerza Armada tiene "conciencia histórica, moral combativa" y un concepto estratégico "absolutamente justo y actualizado".Felicitó "a todos los mandos, a todos los jefes militares de la república por su dedicación amorosa".La Fuerza Armada "ha tratado de ser dividida, desmoralizada" por el imperio "y sus lacayos", acusó.El mandatario puntualizó que prácticamente todo el año fue de entrenamiento para la Fuerza Armada. "Preparémonos para continuar, de manera permanente, con las operaciones específicas" de entrenamiento y despliegue de la defensa.#EnVideo 📹| Pdte. @Nicolas Maduro : en 2017 la FANB desarrolló como nunca en la historia su plan de entrenamiento y despliegue en unión cívico-popular pic.twitter.com/7ktYFAfXg6— VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) 28 de diciembre de 2017 También llamó a mantener en 2018 "un audaz pero intenso plan de operaciones, de despliegue, de entrenamiento".#EnVideo 📹| Pdte. @Nicolas Maduro : Preparémonos en 2018 para continuar fortaleciendo nuestro sistema de defensa de la FANB y nuestro pueblo pic.twitter.com/E2YuViCtFF— VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) 28 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi