Bajo una tarde llena de alegría y el compartir entre los miembros de la base de misiones Colinas Bolivarianas de la parroquia Agua Salada, más de setecientos niñas y niños tuvieron sus navidades felices al recibir de la mano del mandatario local sus regalos y así demostrar que en Heres se sigue apostando al desarrollo del municipio bajo las políticas sociales.Tanto los miembros de la comunidad como el personal de recreadores de la municipalidad, realizaron varias actividades de compartir con los niños y niñas entre ellas cantos, juegos de esparcimiento y charla acerca de los valores infundados desde el seno del hogar para ser un buen ciudadano y reforzar las bases para demostrar el sentido de pertenencia hacia el Altar de la Patria.En este sentido, el alcalde del municipio Heres, Sergio Hernández señaló que gracias a las políticas de trabajo de nuestro presidente Nicolás Maduro y del gobernador del Estado Bolívar, Justo Noguera se logró efectuar la entrega de los juguetes a los pequeños que viven en la base de misiones Colinas Bolivarianas; así como de los otros sectores del municipio Heres.El mandatario local explicó que esta actividad llena de amor se logró gracias a los miembros políticos y de las distintas comunidades, quienes fueron los encargados de elaborar el registro y así brindar una tarde llena de alegría a los niños y niñas de la Patria.Hernández dijo que las navidades en Heres no van a ser opacadas por un grupo de apátridas, al contrario los ciudadanos hoy más que nunca están resteados con la revolución y no se van a dejar envolver por un grupo de odiadores de oficio que solo buscan el caos en la ciudad.El burgomaestre indicó que no hay nada más bonito que ver la sonrisa de unos seres inocentes al recibir sus presentes, los cuales son humildes pero entregados con mucho cariño y amor.Por su parte, el presidente del Consejo Legislativo del Estado Bolívar, Kamal Naim aplaudió esta entrega de juguetes, nosotros venimos a acompañar al alcalde en la entrega de regalos y la verdad esto no tiene precio, ver a los pequeños llenos de emoción es un alimento para nuestra alma.Todo esto es gracias al proceso de inclusión que nos dejó nuestro Gigante Eterno y el cual es continuado por el presidente de la república Nicolás Maduro El legislador señaló que siempre es grato ver estas políticas sociales, donde los grandes beneficiados son los pequeños y de esta manera corroborar como el proceso de justicia social se está llevando a cabo en cada sector vulnerable del municipio y del estado.Prendan la luz que llegó la NavidadPor su parte, la coordinadora política de la parroquia José Antonio Páez, Ingrid Pérez dijo que la Navidad es una época de alegría y amor, la cual debe preservar en todos los corazones de los niños, niñas, adultos y ancianos.Pérez destacó que de esta manera los pequeños han recibido sus juguetes de manera oportuna y eso es un ejemplo de las políticas acertadas de nuestro presidente, gobernador y al alcalde, quienes están al pendiente de todos los niños y niñas del municipio."Somos un equipo integral al servicio del pueblo y así seguiremos trabajando por el bienestar de todos los ciudadanos", culminó diciendo Pérez.Prensa Alcaldía Bolivariana de Heres/ JARJ