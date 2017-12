/ Un total de seis personas resultaron afectadas al final del Súperconcierto de la Feria de Cali, producto de una sustancia a base de ají usada generalmente para hacer bromas, que fue arrojada a los asistentes de uno de los palcos.Así lo manifestó el secretario de Salud de Cali, Alexander Durán, quien indicó que los afectados resultaron con irritación ocular y solo cuatro de ellos fueron remitidios a un centro hospitalario para ser valorados."El elemento que utilizaron es para hacer bromas a base de ají y provocó la irritación ocular de seis personas", dijo.Agregó que la "sustancia no causa mayores lesiones, todas las personas fueron dadas de alta en poco tiempo".Sin embargo, explicó que en total fueron atendidas 32 personas por diferentes dolencias que van de dolores de cabeza a malestares.El caso de más complejidad fue el de un hombre que resultó con una herida a la altura de la ceja, tras una riña. El hombre debió ser trasladado a un centro médico para valoración por cirugía de carácter estético.Enfatizó que no hubo heridos por arma blanca ni arma de fuego y, teniendo en cuenta la magnitud del evento, manifestó que el balance en términos de comportamiento ciudadano fue aceptable.A su vez Rodrigo Zamorano, Secretario de Gestión del Riesgo, aseguró que se está investigando quienes son los responsables de lanzar la sustancia a base de ají y aprovechó para hacer un llamado a la ciudadanía para que actúe con responsabilidad durante los eventos de la Feria de Cali.Cerca de 32 mil personas asistieron al Súperconciente de la Feria de Cali que se extendió hasta pasadas las 4:00 a.m. en el estadio Pascual Guerrero.VER COMENTARIOSCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi