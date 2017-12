/ Apure. SAN FERNANDO.- Con el objetivo garantizar unas navidades felices a las familias venezolanas, el Gobierno Bolivariano, a través del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación (Minppal), benefició a 1.790 familias de la Base de Misiones Socialista (BAS) Andrés Bello, ubicada en el municipio San Fernando, gracias a la Feria del Campo Soberano. La misma se realizó en articulación con los entes adscritos al Minppal, quienes ofrecieron productos navideños y de primera necesidad. En esta oportunidad, el INN brindó charlas a los presentes, promocionando el consumo de alimentos 4S: Sanos, Sabrosos, Seguros y Soberanos. Además participó con una degustación de carato de maíz, bebida tradicional venezolana navideña, que ofrece muchas bondades para la salud y la nutrición. Jorelys Ledema, responsable de la actividad por el INN, destacó los beneficios de esta magnífica bebida tradicional, "aporta vitaminas A, B, C, E y K, ácidos fólico y pantoténico, minerales y también aporta un alto contenido en fibras, ayudando a prevenir el estreñimiento". Durante la jornada, se entregaron volantes de la campaña Agarra Dato Come Sano, a través de los cuales se brindaron a los presentes orientaciones nutricionales y acerca de cómo realizar las compras, con la finalidad de ahorrar en el hogar, para que las personas no sean víctimas de la especulación, derrotando de esta manera a la despiadada guerra económica. Las Ferias del Campo Soberano, desplegadas en todo el territorio nacional, continúan llevando mayores beneficios y felicidad a los venezolanos, garantizándoles la Seguridad y Soberanía Alimentaria, derrotando el bloqueo económico impuesto por el imperio.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi