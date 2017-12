/ SANTIAGO.- Durante 2017 hubo episodios en el país donde aparecieron las mejores virtudes del ser humano, ya sea en ámbitos tan disimiles como en el deportes o la ciencia.Algunos buscaban ser héroes y otros lo fueron fortuitamente. Pero hubo siete que se convirtieron en mártires por luchar contra los incendios forestales en el verano. Acá recopilamos seis hechos que merecen ser recordados en el futuro.El cuidador de autos que encontró 700 mil pesos en la calle y los devolvió"Dios está arriba y sabe todo lo que uno hace. Estaría mal guardarse lo que no es de uno". La frase es de Ricardo Sierra , un humilde cuidador de autos en San Pedro de la Paz que despertó admiración y elogios en las redes sociales luego de devolver 700 mil pesos que encontró tirados en el lugar de su trabajo.Ese 25 de julio Sierra soñó durante breves segundos con comprarse un auto, pero "al tiro pensé que eso no se hace (…). Si me pasara de nuevo, lo devolvería otra vez, sin dudarlo. Mi familia me enseñó desde niño que hay que ser honrado", dijo luego que se conociera su acción.Su honradez se viralizó en Twitter y su gesto fue premiado por quienes conocieron su historia y por el mismo Andrónico Luksic , quien se sumó con 500 mil pesos a una campaña para recompensar al hombre.No fue lo único que recibió Sierra por haber devuelto la alta suma de dinero. Los dueños del supermercado donde trabajaba le entregaron tres cajas con mercadería y la familia que había perdido el dinero aún le dan las gracias. "Voy a ser siempre honrado (…). Diosito tenía un regalo para mí" , dijo con su humildad de siempre.María Teresa Ruiz, científica chilena para el mundoFue hace dos décadas cuando la astrónoma chilena observó por primera vez una enana café, descubrimiento que este año le valió el reconocimiento internacional a través del galardón entregado por la Fundación L'Oréal y la Unesco por su aporte a la ciencia, un premio enfocado en la inclusión femenina en este mundo que aún tiene una mayoría de rostros masculinos.La científica, que actualmente es Presidenta de la Academia Chilena de Ciencias, llegó a este cargo con la unanimidad de los votos, transformándose así en la primera mujer que lidera el organismo. Además, fue directora del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile entre 2001 y 2005, misma casa de estudios de la que se tituló en 1971, para luego continuar sus posgrados en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos.María Teresa Ruiz no sólo ha logrado grandes avances en la investigación científica internacional, sino que también ha sido un impulso a la inclusión de las mujer es en la ciencia, a pesar de que reconoce que ha debido hacer importantes sacrificios en su vida para conseguir todo lo que ha logrado. También recibió el Premio Nacional de Ciencias Exactas en 1997 y recientemente lanzó una reedición su libro "Hijos de las Estrellas" en el que integra material sobre exoplanetas, la importancia del observatorio ALMA, entre otros temas, en un lenguaje fácil de abordar por la ciudadanía.Los hombres y mujer es que lucharon contra el peor incendio forestalEl verano de 2017 estará siempre asociado a la seguidilla de incendios forestales que arrasaron con más de 587 mil hectáreas desde Coquimbo hasta Los Lagos en una tragedia sin precedentes en el país. Por ejemplo, en 48 horas ardieron 20 mil hectáreas en Pumanque y el 26 de enero el pueblo de Santa Olga se quemó completamente.Todo el país se volcó en ayuda a los damnificados. Privados financiaron aeronaves cisternas y 17 países enviaron asistencia para contener la tragedia. Mientras, más de 7.000 mil bomberos, brigadistas (nacionales y extranjeros), y personal de las Fuerzas Armadas se desplegaron para luchar contra las llamas.Esa labor se saldó con siete mártires: Los bomberos Hernán Avilés y Juan Bizama , el primero muerto al quedar atrapado en un alambrado tras ayudar a una familia en Santa Olga y el segundo fallecido en momentos que se dirigía a combatir un incendio en la comuna de San Fabián de Alico; los brigadistas de Conaf Ricardo Salas, Wilfredo Salgado y Sergio Faúndez , atrapados por las llamas en Vichunquén; y el sargento primero de Carabineros, Fredy Fernández , y cabo primero de la misma institución, Mauricio Roca , ambos muertos en las orillas del río Maule, cerca de la localidad de Putú. Todos ellos fueron homenajeados por el Congreso Nacional el 16 de marzo. Además, otros dos bomberos murieron por causas indirectas mientras combatían el fuego.Richard Joseph, el haitiano que salvó a una mujer Era un día tenso para muchos: las elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile. Pero ese 17 de noviembre no estaba destinado a tener héroes políticos, sino que a descubrir uno que estaba fuera del radar de todos, que era espectador en un país ajeno, que se aprontaba a grabar con su celular un hecho, pero que su instinto lo movió a ser protagonista del salvataje de una vida.Es Richard Joseph , el haitiano que ese domingo no dudó en estirar sus manos y amortiguar el golpe de una mujer que en el barrio capitalino de Independencia caía de un noveno piso en medio de los gritos de algunos que observaban y graban con sus celulares su infortunio de caer al vacío de un noveno piso tras no poder sostenerse por más tiempo de los barrotes de la ventana del inmueble.A cambio, Joseph sufrió lesiones en ambos brazos y una rodilla, pero quedó en la mente de millones de chilenos como el héroe que fue: salvó a la mujer de la muerte. "Él es un ejemplo de solidaridad, entrega, y nos da una lección que debiera servirnos a todos: en vez de la indiferencia, él se involucró y actuó para ayudar", le reconoció la propia Presidenta Michelle Bachelet en La Moneda , donde lo recibió y felicitó. Sin duda, un héroe de este 2017.Arley Méndez, un chileno de oroEl martes 19 de diciembre Arley Méndez , pesista cubano-chileno, se llevó el premio al "Mejor de los Mejores" de 2017 entregado por el Círculo de Periodistas Deportivos del país. El nacido en la isla caribeña, quien recibió la nacionalidad por gracia en mayo, se proclamó como el atleta más destacado del año por sus grandes logros.Primero, en los Juegos Bolivarianos fue tricampeón, pero le quitaron las medallas obtenidas. Esto sucedió porque no cumplió con el reglamento, específicamente en el punto que dice que debe tener a lo menos tres años desde que recibió la nacionalización. A pesar de este traspié, Méndez no se rindió y unas semanas después, en noviembre, volvió a triunfar. Ahora, en un mundial en EE.UU. Ahí ganó tres preseas de oro y confirmó su excelente rendimiento.Recordemos que este galardón no estuvo exento de polémicas, ya que algunos deportistas criticaron la posibilidad de que el halterofilista ganase este premio, debido a su corta estadía en el país. Los penales de Claudio Bravo ante PortugalSi bien esta temporada no ha sido de las mejores para el arquero Claudio Bravo , debido a su escasa participación en el Manchester City y el fracaso de la selección chilena al quedar fuera del Mundial de Rusia 2018, hubo un hecho donde el portero nacional se robó todas las miradas.El pasado 28 de junio, el golero criollo se convirtió en "héroe" en la Copa Confederaciones al atajar tres penales en la definición ante Portugal , por el paso a la final.Pero hay más. El 24 de octubre nuevamente Bravo fue figura al tapar dos penales en la tanda por el paso a los cuartos de final de la Copa de la Liga frente Wolverhampton. Y en ese mismo campeonato, pero ahora por un cupo en las semifinales, el formado en Colo Colo atajó el lanzamiento clave ante el Leicester, lo que le significó ser elogiado por la prensa internacional.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi