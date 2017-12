/ El sistema eléctrico Venezolano se encuentra en su peor momento, esto debido al mal estado de las instalaciones y el escaso mantenimiento que le han realizado, lo que hace necesaria la aplicación de racionamientos de 15 horas diarias o más en el país según fuentes sindicales del área quienes por seguridad pidieron que sus nombres no fueran mencionados."De esta emergencia que el gobierno causó con sus malas políticas ni siquiera Caracas se salva", indicó una de las fuentes, asimismo señaló que el sistema interconectado de transmisión tiene severos problemas que impiden enviar de forma confiable la electricidad que proviene de la central hidroeléctrica Guri.Además se suma a la problemática que cualquier interrupción que se pueda presentar en la central hidroeléctrica Guri no puede ser cubierta con la electricidad generada por las plantas térmicas del país ya que estas operan a solo un 30% de su capacidad, "Es una cuestión de matemáticas: Guri aporta un máximo de 8.000 megavatios al sistema interconectado y la demanda nacional de electricidad en su momento pico es de 15.000 megavatios", señaló uno de los voceros.Expuso que existen solo 4.500 megavatios disponibles o menos de los 15.000 que son capaces de producirse por lo cual se deben hacer racionamientos selectivos y rotativos desde el año 2010, según El Nacional."La falta de disponibilidad de energía térmica complica la respuesta rápida y eficaz ante una falla que se presente en la línea troncal de transmisión, que va de Guri al centro occidente del país, pues el evento se convierte en un apagón que deja sin luz durante horas a estados enteros ", advirtió el portavoz.Las fuentes indicaron que todas las plantas termogeneradoras como las plantas Centro (Carabobo), Ramón Laguna (Zulia), Cumaná , India Urquía y La Raisa (Miranda) y Tacoa (Vargas) entre otras, tienen problemas técnicos y operativos por la paralización de sus máquinas.Estas fallas se deben a que Corpoelec no realiza el mantenimiento necesario en las plantas de generación, subtransmisión y distribución, muchos de estos equipos deben ser sustituidos por unos nuevos debido al gran deterioro que presentan.Lea también: ¡Ineficiencia roja! Venezolanos en Maracaibo recibieron la navidad sin luz"De una industria eléctrica de primer mundo en América Latina, Corpoelec está hoy arruinada por las malas decisiones gerenciales, la desidia y el abandono de las autoridades. Desde 2005, los sindicatos advertimos que los apagones serían la situación constante del sistema eléctrico nacional pero lamentablemente no nos escucharon y ahora los usuarios padecen una pésima calidad del servicio", expuso un sindicalista.Finalmente indicaron que la causa del apagón que se vivió el 24 de diciembre en Zulia fue la ausencia de mantenimiento que causó el colapso del cable submarino de transmisión colocado en el lecho del lago de Maracaibo y denunciaron que si no se realiza el trabajo de reparación adecuado el problema podría repetirse.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi