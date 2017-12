/ La dirección de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) informó a través de su cuenta Twitter que entregaría los perniles para Navidad a partir de este 28 de diciembre. En un tweet publicado el miércoles 27 a las 7:59 de la noche, explicaron que por órdenes del presidente Nicolás Maduro procederán a la entrega programa del pernil navideño en las diferentes parroquias de Caracas.En La Vega, San Agustín, El Junquito, Catia, son algunas de las parroquias que salieron a protestar desde la noche del 27 porque aseguran que no les han cumplido con las promesas que en cadena nacional hizo el presidente Maduro En una protesta en Roca Tarpeya una mujer con su Carnet de la Patria en Mano denunciaba que desde no le ha llegado la comida distribuida por los Clap y que el bono navideño de 500 mil bolívares anunciado por Maduro le dijeron que se lo entregarían en los Valles del Tuy donde votó, pero al llegar al lugar la remitieron de nuevo a Caracas y no le entregaron nada.Otra venezolana, denunció que el 2016 fue lo mismo, “los perniles fueron vendidos en la Primero de Mayo y nos dejaron sin nada”.Manifestante en Roca Tarpeya: No me escondo, si voté porque creí en esto. #28Dic Reportó: @GregJaimes pic.twitter.com/9tqF58qjoO— CaraotaDigital (@CaraotaDigital) December 28, 2017En el marco de #FelizNavidad2017 siguiendo las instrucciones del presidente @Nicolas Maduro se procede a la entrega programa del pernil navideño en las parroquias de caracas #En2017TriunfoLaPaz pic.twitter.com/L7C60NThGZ— CLAP Oficial (@ClapOficial) December 27, 2017La promesa de Maduro El pasado 3 de diciembre Nicolás Maduro dijo que desde ese día se comenzarían a vender los perniles a cinco mil familias venezolanas como lo estableció en su Plan Navidades Felices.Detalló que en ese momento ya estaban llegando a los puertos de Vargas y Puerto Cabello los primeros 400 mil perniles desde Portugal, “los mejores del mundo”.Asimismo, señaló que también iban a legar 10 millones de juguetes para los niños y se habían pagado los aguinaldos y bonos navideños.Sin embargo, los venezolanos protestan en las calles porque no ha llegado a sus casas ni los Clap, ni el pernil.Todo producto de un sabotaje que denunció Maduro este 27 de diciembre, del cual dijo es responsable Portugal. Gobierno que según Freddy Bernal, coordinador de los Clap, dijo “no cumplió los convenios, todo gracias a las sanciones que pidió Julio Borges”.Por otra parte, el diputado a la Asamblea Nacional por el estado Mérida, Williams Dávila dijo que Venezuela no cría cerdos y los importan desde Portugal.Ya el pdte @Nicolas Maduro lo dijo: más de 5.000 toneladas de pernil no llegaron al país por culpa del saboteo de #EEUU y Portugal no cumplió los convenios, todo esto gracias a las sanciones que pedian @JulioBorges y sus lacayos pero #2018DeBatallaYVictoria https://t.co/JiB98kfygq— Freddy Bernal (@FreddyBernal) December 28, 2017Leer también:#Ahora Protestan en Roca Tarpeya por falta de #Clap navideño https://t.co/HmgkaOh7iv pic.twitter.com/TpcRvm3p43— CaraotaDigital (@CaraotaDigital) December 28, 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi