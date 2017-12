/ Un anteproyecto de ley realizado por el Partido Popular (PP), ha generado una polémica en España debido a que busca que “detrás de todas las cuentas y perfiles en redes sociales siempre haya una identidad y que el usuario sepa que está indentificado”. La propuesta fue presentada por el representante del partido oficialista Rafael Hernando, quien explicó que este anteproyecto se basa en la creencia de que el anonimato provoca la utilización abusiva de estas redes, de acuerdo a una reseña del portal argentino Infobae.“En los últimos tiempos, desgraciadamente, el anonimato en las redes sociales ha provocado la utilización abusiva por parte de personas con el objetivo de enmascarar delitos, que no serían aceptados, en ningún caso, si se produjera de forma no anónima por parte de nadie” , explicó Rafael Hernando.Con esta medida, según el dirigente no pretende prohibir el uso de alias o seudónimos en las redes sociales . Lo que quieren es que se pueda identificar a las personas que hay detrás de cada cuenta o servicio en un intento , ya que consideran que la privacidad y el anonimato son los culpables de que se cometan determinados delitos en la red.El planteamiento de Hernando fue cuestionado por la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), que reúne a asociaciones de derechos humanos, medios de comunicación y profesionales.“La ciudadanía no necesita que se la proteja de internet . Pero internet sí necesita ser protegida de los políticos”, reaccionó la PDLI.También puede leer:Putin calificó de "acto terrorista" explosión de bomba casera en supermercado de San Petersburgo https://t.co/vNl1ZMCkxJ pic.twitter.com/zWxDRShmer— CaraotaDigital (@CaraotaDigital) 28 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi