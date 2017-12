/ El Metro de Valencia brindará servicio comercial el 31 de diciembre en un horario comprendido entre las 6:00 am a 6:00 pm y el 1° de enero de 2018 entre las 8:00 am a 6:00 pm.Foto: Noticias24 Carabobo La empresa del subterráneo carabobeño prestará el servicio con el personal operario de turno, los cuales estarán a cargo de los 3 trenes con los que se contará. Sin embargo, podría habilitarse otro vagón de ser necesario.Se contará con personal de seguridad que serán desplegados en las estaciones, los mismos serán la Policía de Carabobo, Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc).En tanto, el día 2 de enero será retomado el servicio en el horario habitual de lunes a viernes de 6:00 am a 8:30 pm, sábado de 6:00 am a 7:30 pm y domingo de 7:00 am a 7:30 pm.Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, descarga nuestra aplicación de Telegram al ingresar a este link https://t.me/noticias24carabobo y dale clic a +unirme.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi