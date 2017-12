Las elecciones fueron el 9 de diciembre y ganó un mano derecha de Damiani, el Dr. Jorge Barrera.Las primeras palabras el nuevo presidente fueron: “Hoy soy el presidente de todos los peñarolenses, de los que no me votaron y eligieron a dos excelentes compañeros como lo son Marcelo Areco o Ignacio Ruglio que estarán en este consejo directivo. O los que votaron a Julio Trostchansky y José Carlos Domínguez que estarán en la administración del club. Van a tener a alguien que tienda puentes de diálogo. Porque hay un nuevo tiempo en la rica historia de Peñarol que se empieza a escribir desde la unidad y desde la fraternidad”. Además agregó: “Este es el sueño de mi vida, y para eso voy a poner mi conocimiento y mi capacidad de diálogo. Vengo a servir a Peñarol y no a servirme de Peñarol”.El vicepresidente es Rodolfo Catino y como secretario general fue designado Evaristo González, mientras que Isaac Alfie continuará como tesorero.En el marco del cambio de mando Barrera fue consultado por la llegada de Forlán y no dio por cerrado el tema, dijo que hablará con el jugador.Estos temas te pueden interesar: PeñarolCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi