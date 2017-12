CHILE: Nabila Rifo demanda a Tonka Tomicic, a Canal 13 y al ex director de "Bienvenidos" y exige $200 millones

SANTIAGO.- A ocho meses de producido el juicio oral por la brutal agresión que además de fracturas en su rostro, incluyó la extracción de sus dos globos oculares, Nabila Rifo demandó a la conductora de televisión Tonka Tomicic , a Canal 13 y al ex director de matinal "Bienvenidos" Pablo Manríquez , por daño moral y exige el pago de 200 millones de pesos .Lo anterior por el polémico episodio del día 12 de abril de este año , en que se reprodujo sin editar las declaraciones del ginecólogo Francisco Redondo, quien dio cuenta de los exámenes sexológicos. Esto, sin el consentimiento de la víctima.El capítulo provocó fuertes críticas al programa conducido por Tomicic y Martín Cárcamo, quienes debieron ofrecer disculpas públicas, a raíz de los 1.693 reclamos al Consejo Nacional de Televisión (CNTV).La estación del grupo Luksic, además, tuvo que cancelar una multa al CNTV de 500 UTM ($23.370.000) en el mes de junio.En el escrito patrocinado por la abogada de Derechos Humanos Paz Becerra , se califica la acción del programa como "indolente, ilegal y negligente"."Resulta evidente que existe, a lo menos, un trato negligente sobre los hechos de los cuales fue víctima mi representada , ya que –nuevamente- sin manejar la veracidad de lo ocurrido, tanto Tonka Tomicic como la dirección del programa, asumen como posible motor de la agresión, el dinero. Es decir, como una posible justificación válida, que merece del análisis de un psicólogo clínico invitado , que no conoce, ni jamás a tratado a mi representada", señala parte del escrito.En el texto judicial también se presenta parte de las declaraciones de los intervinientes en el juicio, y agrega que "l a negligencia cometida al exhibir la declaración completa del ginecólogo, que indubitadamente pertenece al ámbito de la intimidad y privacidad de Nabila , que contiene antecedentes de la vida privada y de su integridad sexual, es una negligencia de carácter grave"."El poder judicial emitió en la transmisión una señalética indicando que se trataba de un contenido para mantener en reserva , cuestión que los demandados, negligentemente tampoco atendieron", añade el documento.