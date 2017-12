/ SANTIAGO.- Como un triunfo de las "organizaciones ciudadanas de todos los signos políticos", calificó el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp , el fallo de la Corte Suprema que declara ilegal el permiso de edificación y dejó sin efecto la autorización del Mall Plaza Barón .Tras conocer la resolución judicial, el jefe comunal dijo que "esta decisión respalda la lucha, la demanda, la acción de diversas organizaciones ciudadanas de todos los signos políticos, proceso que se inicia en 2013".Noticia relacionada Corte Suprema declara ilegal permiso de edificación de Mall Barón de ValparaísoSharp añadió que el fallo del máximo tribunal del país "abre una tremenda oportunidad para frenar esta tendencia de que Valparaíso tenga proyectos de inversión que no cumplan con la ley y que no dialogan con la ciudad".Luego de la conferencia en la municipalidad, Sharp tuiteó: "El fallo de la Corte Suprema respecto a (ex) Mall Barón reconoce una década de trabajo de las organizaciones ciudadanas y nos da una oportunidad histórica para pensar de manera democrática un Borde Costero para el futuro de Valparaíso".El dictamen de la Suprema consideró que el director de Obras Municipales que autorizó el proyecto de Mall Plaza "incurrió en ilegalidades", pues incumplía las exigencias de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.El jefe comunal pretende construir un parque público en los terrenos que pertenecen actualmente a la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV),Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi