/ 28 Dic, 2017 | El comandante de la Policía Municipal de Maneiro, Edgar Mata, fue destituido de ese cuerpo policial, según lo anunció el alcalde Morel David Rodríguez, a través de su cuenta en Twitter."Por situación irregular de Polimaneiro he decidido dejar encargado de este cuerpo policial al responsable de Civil y Política, Chagid Greige", escribió el burgomaestre en esa red social.De fuentes ligadas al ente policial del municipio Maneiro, la denuncia de violación de una joven la madrugada de Navidad, en la que estarían involucrados algunos funcionarios, fue lo que desencadenó la decisión de la autoridad municipal, quien había anunciado horas antes, la depuración de ese organismo.Rodríguez se pronunció ante la situación irregular que se presentó la madrugada de hoy en la Base de la Policía de Maneiro donde la comunidad enardecida del sector Agua de Vaca arremetió contra este centro policial pues en este se encontraban los responsables de la violación de una mujer y una niña que residen en la zona.Rodríguez indicó que los violadores son dos reclusos que se encuentran en esta sede quienes se escaparon por el patio para cometer este delito sexual y luego retornaron como si nada hubiese pasado.El burgomaestre explicó que esta base no tiene las medidas de seguridad necesarias para mantener encerrados a los reos y que es habitual que estos entren y salgan a su antojo.Ante esta situación los vecinos de la zona arremetieron con piedras contra la sede de Policía Maneiro, además quemaron dos unidades de este cuerpo de seguridad y el vehículo de un funcionario que estaba en la zona.Para mantener el control se tuvo que pedir el apoyo de varios cuerpos de seguridad como el Cicpc y la GNB quienes actuaron de inmediato para que este incidente no pasara a mayores, lo que el burgomaestre pampatarense agradeció.Rodríguez dijo que ante esto se destituyó al director de PoliManeiro, Edgar Mata y fue sustituido por Chagid Greige, quien asumirá funciones por dos días hasta el sábado cuando él mismo nombre a una nueva autoridad. Comentó que hasta los momentos no se ha logrado comunicar con Edgar Mata.