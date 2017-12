Luego de anunciar que se encontraba en la dulce espera de su primer bebé, la actriz de cine y televisión, Eva Longoria, no ha podido "sacarse de encima" a los paparazzis que ansioso obtener imágenes exclusivas de su barriguita de a penas cuatro meses.En esta oportunidad, Longoria, de 42 años, fue fotografiada mientras disfrutaba de unos días de descanso, a propósito de las vacaciones navideñas, junto a su esposoJosé Bastón en la ciudad de Miami , en lo que parece ser la terraza de un hotel, de acuerdo a lo reseñado en el portal web Antena 3.Aunque desde que se dio a conocer la noticia, la actriz ha tratado de mantener bajo perfil su embarazo, durante estos días los ojos del mundo han estado puestos en ella y su "tripita", a la espera de saber si será una niña o un niño quien llegará para agrandar la familia.(Globovisiòn)View the discussion thread. blog comments powered by DISQUS back to topCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi