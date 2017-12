/ SANTIAGO.- El pasado 26 de diciembre se dio a conocer los resultados de la Prueba de Selección Universitaria (PSU).Ahora que los más de 260 mil estudiantes que rindieron el examen ya tienen sus puntajes en la mano, lo que empieza ahora es el proceso de postulación a las carreras de las educación superior.Noticia relacionada Periodo de postulación: Conoce los beneficios estudiantiles que ofrecen las universidades Sin embargo, ¿qué pasa cuando los jóvenes no obtuvieron los resultados que esperaban? Buscar alternativas para estudiar sabiendo que no se logró el objetivo puede ser un factor que desmotive a los postulantes, donde incluso algunos terminan en carreras que no les gustan.Es por eso que durante este tiempo los alumnos continúen su búsqueda, donde lo más importante es buscar información y visitar todas las ferias universitarias para resolver dudas.Los factores a considerarDe acuerdo a Beatriz Rivera, directora de Orientación del Preuniversitario Pedro de Valdivia, los padres también deben jugar un papel fundamental en la decisión de los jóvenes."Ellos tienen que acompañar a los alumnos y se informen igual que ellos. La inversión universitaria es importante por lo tanto si yo veo que mi hijo tiene cierta habilidades y yo no lo acompaño en este proceso y el alumno ingresa igual a la educación superior, está la posibilidad que termine desertando", señala Rivera.Pero entrando ya en el terreno en que la decisión tiene que estar ya tomada, a pesar de que el puntaje que obtuvo el joven no es el que esperaban, la experta indica que "lo primero que hay que ver es cuanto más abajo estoy del puntaje que yo quería quedar, porque hay un primer periodo de matrícula que comienza el 19 de enero y después el 22 de enero hay un segunda etapa de matrículas que es cuando corren las listas de espera. Entonces ahí hay que esperar a ese minuto", indica.Para los jóvenes que aún tienen dudas en su próximo paso a la educación superior, hasta el 30 de diciembre el Preuniversitario Pedro de Valdivia realizará asesorías gratuitas para ayudarlos en su decisión.Asimismo, Rivera cree que si el estudiante aún no está seguro de su próximo paso a la universidad, es bueno que considere esperar un año. "Supongamos que no quedé donde quería estudiar. En ese caso es importante evaluar la posibilidad de prepararse un año más y ver cuánto puntaje me faltó y ver en dónde están mis puntos más débiles".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi