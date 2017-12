/ El Diputado frenteamplista Jorge Pozzi, habló con 810 Verano sobre la ley de cincuentones, el sistema actual que hay con respecto a la jubilación y explicó entre otras cosas, que con esta reforma que se votó en el parlamento no necesariamente lo mejor va a ser jubilarse por el sistema del Banco de Previsión Social (BPS), sino que cada persona deberá asesorarse para percibir un mayor ingreso en su jubilación.?Con respecto a la rentabilidad de las AFAP, el parlamentario manifestó que en el caso de República Afap es el que posee el 70% de los afiliados con el régimen mixto y por tal motivo es el que tiene la comisión más baja.De todas formas Pozzi afirmó que estas empresas previsionales "no pierden plata" y que no hacen "inversiones alocadas", dado que posee una regulación adecuada.En otro sentido, sobre el comentario del ministro de Trabajo Ernesto Murro comparando los ingresos de las AFAPS con el narcotráfico, el Diputado expresó que se trata de un paralelismo "exagerado y alocado".Escuche la entrevista completa:DescargarCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi