VENEZUELA: 'Empresa portuguesa: pernil no llegó a Venezuela porque el Gobierno venezolano no pagó'

/ La empresa portuguesa Raporal aseguró que el pernil no llegó a Venezuela porque el Gobierno venezolano tiene deudas pendientes que no ha honrado.Raporal, una de las compañías proveedoras del pernil a Venezuela , desmintió así la versión que suministró, este miércoles 27 de diciembre, el presidente Nicolás Maduro . "Es Venezuela la que no ha cumplido puntualmente sus obligaciones de pagar dos pedidos realizados en 2016", dijo la empresa, según el Diario de Noticias de Lisboa .Medios de comunicación de Portugal reseñaron que el Ejecutivo venezolano adeuda unos 40 millones de euros a empresas portuguesas por concepto de pernil.La empresa Agrovarius vendió al Gobierno venezolano, en el año 2016, 14 mil toneladas de carne por un monto de 63,5 millones de euros. Agrovarius contrató con varias empresas, entre ellas Raporal, para ese pedido, explicó la empresa en un comunicado.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi