/ "Las utilidades no alcanzaron para comprar electrodomésticos este año". Fueron las palabras del comerciante Samir Makhlouta, quien tiene una tienda de artículos de línea blanca en la calle Bolívar de Puerto La Cruz. Aseguró que hace dos semanas realizó la última venta. "La gente entra, pregunta los costos y luego se va".Makhlouta dio vacaciones colectivas a sus empleados hasta el 22 de enero para evitar gastos mayores en esta temporada.En la calle Juncal las tiendas de electrodomésticos están cerradas.El comerciante Israel Sáenz confesó que hace cinco meses decidió rematar los artículos que le quedaban en su tienda, ubicada en el bulevar 5 de Julio de Barcelona , para comenzar a vender rubros alimenticios."Ya nadie me compraba una lavadora, aire o nevera. Es que ni las batidoras económicas se llevaban. Muchos de los artículos los vendí a consignación a mis conocidos".En las tiendas de electrodomésticos de Barcelona y Puerto La Cruz se pudo observar que una lavadora de dos tinas está alrededor de los 13 millones de bolívares, una secadora en Bs 40 millones, un aire de 12 mil BTU en Bs 23 millones, un microondas en Bs 10 millones y una licuadora está por encima de los Bs 2 millones.Difíciles de reponerEl obrero de la construcción Jesús Guillén contó que el aire acondicionado de su cuarto se dañó y no ha podido sustituirlo por el alto costo de estos equipos."Un compresor usado supera los Bs 3 millones y un aire de ventana está costando Bs 23 millones". Aseguró que las utilidades las utilizó en la compra de alimentos para su hogar.Otros como Ernesto Flores indicaron que los artículos de su hogar ha tenido que repararlos porque no dispone de suficientes ahorros para sustituirlos."Hace mucho tiempo no escucho a alguno de mis familiares decir que van a comprar un aire o una nenera".Aumento de 1.000%Este fin de año los ventiladores son los electrodomésticos que registran mayor demanda en los establecimientos comerciales de El Tigre .Y es que a un costo de un millón 800 mil bolívares ese aparato con base de pedestal es una de las opciones "económicas" que consiguen los consumidores en medio de la inflación de ese sector.Una licuadora vale casi 3 millones de bolívares y una plancha al vapor se ubica a partir de Bs 1 millón 100 mil.Robert Galea, encargada del local Electrosky, indicó que los electrodomésticos han aumentado por el orden de 1.000% durante este año.Dijo que el aire acondicionado tipo split de 12 mil BTU cuesta Bs 23 millones y una nevera de 12 pies y dos puertas horizontales está en Bs 53 millones.Tan deprimido está el sector de línea blanca y marrón que casi todos los negocios del ramo estaban cerrados. Al ritmo del dólarEl equipo reporteril de El Tiempo realizó un recorrido por los pocos establecimientos de artículos del hogar "que todavía sobreviven" en Anaco. Lo primero que llama la atención de los clientes que los equipos no tienen los precios marcados. Un vendedor que no quiso identificarse explicó que esta situación se debe a que "se trabaja con el precio del dólar diario". Todos los días la mercancía sube o baja de precio de acuerdo con el valor de la moneda norteamericana.Para adquirir una nevera sencilla de dos puertas, una familia promedio debe contar, por lo menos con 60 millones de bolívares. Las más sofisticadas, con sistema de suministro de agua potable exterior, vineras y ventanas de control de temperatura digital, entre otras características, sobrepasan los 200 millones de bolívares.Las lavadoras, tan necesarias para los hogares, representan un "golpe duro" para el presupuesto familiar. Los modelos semiautomáticos o doble tina son vendidas desde los 20 millones de bolívares, dependiendo de la cantidad de kilos de carga y de la marca, mientras que las automáticas se consiguen a partir de los 60 millones. Igualmente, el precio varía por la marca y la cantidad de carga, además de la tecnología que ofrezca.El vendedor detalló que los artículos "con mas salida" son los ventiladores de piso que tienen un costo mínimo de 2 millonesExtracréditosDueños de locales comerciales dedicados a la venta de electro- domésticos comentaron que las últimas ventas realizadas las han efectuado, por solicitud de sus clientes, a través de extracréditos pues es la disponibilidad que tienen la mayoría de las personas que acuden a estos locales.