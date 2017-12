/ El Gobierno de Portugal desmintió que haya habido sabotaje en la entrega de pernil a Venezuela , como lo afirmó este miércoles 27 de diciembre el presidente venezolano, Nicolás Maduro "El Gobierno portugués no tiene esos poderes de sabotear el pernil de cochino", aseguró el ministro de Negocios Extranjeros, Augusto Santos Silva. Insistió en que viven en una economía de mercado y "las exportaciones les competen a las empresas", no a los gobiernos.Lea también Diciembre en Caracas: Vecinos de La Vega protestaron en redoma La India "queremos comida"Lea también Protestan en Puente Hierro porque no llegaron las cajas CLAPEl funcionario dijo que igual va a preguntar al embajador qué sucedió. No obstante, reiteró: "El Gobierno portugués no interfiere en el pernil de cochino".Lea también Maduro reconoció que el pernil no llegó como prometieron: hubo "saboteo" desde PortugalLea también Consejo de Ministros aprobó recursos para aguinaldos y promete distribución de pernilCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi