El Tribunal de Apelaciones de 1º Turno, integrado por los magistrados Graciela Gatti, Sergio Torres Collazo y Alberto Reyes, rechazó la apelación de las defensas de militares indagados por la muerte de Eduardo Mondello ocurrida el 7 de marzo de 1976 en el batallón de Ingenieros Nº 4 de Laguna del Sauce, Maldonado.DescargarFoto proporcionada por la familia En los hechos esto significa que la justicia considera que este crimen no ha prescripto y por lo tanto ahora el expediente pasaría a etapa de casación porque esa ha sido la estrategia usada por las abogadas defensoras Estela Arab, Rosanna Gavazzo y Graciela Figueredo.Sin embargo un integrante del Observatorio Luz Ibarburu, señaló que difícilmente esta sentencia sea rebatida, por lo que los imputados por este crimen serán procesados.Los acusados son: el teniente coronel Aquiles U. Moraes que fue jefe de la Unidad desde el 21/1/1975 al 29/5/1979; mayor Carlos Techera, capitán Víctor H. Stocco Anglet, capitán Eduardo J Giordano, teniente Dardo Barrios Hernández, capitán Nelson Silvera Argencio, alférez Hugo Aguilera, alférez Daniel Gordillo y el médico militar José Luis Braga.Al momento de ser detenido en la madrugada del 6 de marzo de 1976 por personas de civil, sin identificación, Eduardo Mondello tenía 30 años, estaba casado, tenía dos hijos, de profesión fotógrafo. Era militante del MLN-Tupamaros.Fue llevado junto a otros detenidos al Batallón de Ingenieros de Combate Nº 4 de Laguna del Sauce. Muere tres días después a causa de las torturas recibidas. El entonces médico policial Moisés Salgado fue obligado a realizar la autopsia del cadáver y en 1985 declaró voluntariamente ante la Comisión Departamental de DD.HH , integrada por el abogado Alejo Fernández Chaves; el artista plástico Manolo Lima; el escribano Gonzalo Alvarez y el médico Carlos Laborde."Una madrugada fui llamado de parte del Juez de turno, para realizar una autopsia en el Hospital Marítimo. Me vinieron a buscar alrededor de las 3 de la mañana en un jeep del ejército. Al llegar al Hospital me condujeron a la morgue, en la misma se encontraba el doctor José Luis Braga y un teniente al mando de seis soldados armados con metralletas y fusiles. Una vez allí se me informó que el occiso había llegado con vida y muerto en el servicio de puerta, sin aclararme los síntomas ni el tratamiento. Recuerdo que el cadáver ya estaba quedando rígido y frío por lo que tenía de 4 a 6 horas de muerto…", relató Salgado.Agregó que "el cadáver presenta más de 200 erosiones equimosis, así como heridas superficiales en cara tronco y cuatro miembros. Gran hematoma pectoral derecho debido a una contusión importante a ese nivel. Al abrir el cadáver del cuello al pubis y retirar la parrilla costal se comprobó que el hematoma pectoral llegaba a las costillas. En el abdomen había líquido cero hemático en la cavidad peritoneal y equimosis posiblemente por traumatismos con contusiones profundas. En el tórax existían a nivel de ambos pulmones funciones hemorrágicas subpleurales. El corazón presentaba una llamativa dilatación de sus Cavidades y agrandamiento del hígado (…) El edema de las leptomeninges podía haber sido debido a la asfixia por haber estado con la cabeza hacia abajo como en los casos de submarino seco o húmedo…"."El teniente estuvo siempre presente. Cuando pedí instrumental para realizar la autopsia, el teniente quiso impedirlo, diciéndome, que sólo tenía que constatar la muerte y firmar el certificado. Yo le dije que tenía una orden del Juez de realizar autopsia y que eso debía hacer. El Dr. Braga habló con el teniente, y este accedió de mala gana, pero haciendo pasar los soldados hacia la parte de atrás de la mesa de autopsias, y tuve que realizarla en presencia del teniente, seis soldados armados y el Dr. Braga…" recordó el médico.Por su parte el padre de Mondello, que vio el cadáver, dijo que "tenía la cabeza machucada, con huellas de muchos golpes. Le faltaba un pedazo de oreja y tenía un golpe fuerte en la ceja". Miriam Bragaña, quien también vio el cuerpo, añadió que "tenía las uñas de los pies arrancadas y señales de haber recibido un gran golpe en el corazón".Los mismos torturadores también están acusados de haber participado en el asesinato y desaparición de Horacio Gelós Bonilla, dirigente del SUNCA y miembro del Partido Comunista, secuestrado en el centro de Maldonado y trasladado al mismo batallón el 2 de enero de 1986.