/ Temprano, en la madrugada de este jueves 28 de diciembre, uno a uno los vecinos de varias zonas populares del oeste de Caracas como la Cota 905, Villa Zoyla, Prados de María y San Agustín del Sur empezaron a concentrarse al final de la Avenida Victoria con un objetivo claro: trancar la calle para exigirle al gobierno de Nicolás Maduro "que dé la cara" por "el engaño del pernil".El reclamo era sencillo, como lo dijo María García, habitante de la Cota 905 y una de las cientos de personas que trancó la vía pública frente a la mirada de efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que, lejos de lo que fue su actitud con los manifestantes de la oposición en las protestas de abril, mayo y junio, simplemente observaban desde la distancia la protesta."No hay comida, no hay remedio, hay basura y no nos quieren dar el sustento para nada. Los policaracas se encargan es de matraquear a uno pidiendo 5 mil bolívares diarios. ¿Hasta cuando? ¿Qué dijo el presidente? Ay, que se va a solucionar todo, será que solucionó para él porque a nosotros no nos piden solución", reclamó García mientras, acompañada por sus vecinos, colocaba un mecate en la avenida Nueva Granada mientras avisaban que por ahí "no pasará nadie".Frases como "queremos que nos den la cara" y "cuando era para buscar votos sí aparecían" se repetían una y otra vez en la boca de los manifestantes que, ante la impotencia de la situación por la que pasaban, dedicaban un insulto tras otro al presidente Nicolás Maduro y a la alcaldesa del municipio Libertador Érika Farías.Manifestante en Puente Hierro: gobierno solo se pone en contacto con nosotros cuando hay elecciones https://t.co/GoYlwauOjN @contrapuntovzla pic.twitter.com/wvlKZk1zuh— Héctor Antolínez (@HectorAntolinez) 28 de diciembre de 2017 "Más de 3 meses sin CLAP"Aunque muchos reclaman por el pernil que se les había prometido por participar en las elecciones municipales, el pedazo de carne de cerdo era más bien algo simbólico, la verdadera queja era por la caja de comida subsidiada de los Consejos Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP)."No hablan con nosotros, no nos dan la cara", manifestó Albertina García, abuela y beneficiaria de los CLAP que relató su visible frustración con la situación."A nosotros nos dijeron que a todo el que votó (en las elecciones municipales) tenía que salirle su broma, ¿verdad?, Pero ¿saben qué hicieron? Mandaron para los consejos comunales unas tickeras y ahí hicieron un sorteo. Muchas mujer es que tienen 3, 4 y 5 niños se quedaron por fuera. Tenemos más de 3 meses que no recibimos la caja, nos estamos muriendo de hambre, los niños se están muriendo de hambre. Tengo tres nietos de una hija mía que si yo no me siento en una máquina a coser, no comen", manifestó la señora que repetidamente encaraba a los efectivos de la PNB y les cuestionaba por no protestar con ellos."Ellos matraquean, a uno le roban hasta 5 mil bolívares diários, a ellos sí les dieron su pernil", dijo.Hasta 5 horas tardó el Gobierno en mandar un voceroVarias horas habían pasado desde las 6 de la mañana, cuando se inició la tranca en la vía y desde ese momento los vecinos afectados por la falta de cajas CLAP habían solicitado la presencia de un vocero del Gobierno, algo que solo ocurrió pasadas las 5 horas de protesta.Cerca de las 11 de la mañana un efectivo de la PNB cruzó la barrera puesta por efectivos del cuerpo de seguridad y anunció la llegada de una vocera y representante del Ministerio de Alimentación la cual, según él, "atendería los reclamos" si estos se hacían de forma calmada.Informan a manifestantes en Pte Hierro que representante del Min de alimentación vendrá al lugar https://t.co/GoYlwauOjN @contrapuntovzla pic.twitter.com/hdJiqT7djs— Héctor Antolínez (@HectorAntolinez) 28 de diciembre de 2017 Finalmente una vocera llegó al lugar y, sin mucho éxito, trató de entablar comunicación con los manifestantes. Los insultos y frases irónicas la obligaron a solicitar a un grupo de 15 personas que sirvieran como voceras de todos los que manifestaban.A llegada de funcionaría manifestantes empiezan a gritar "queremos comida" https://t.co/GoYlwauOjN @contrapuntovzla pic.twitter.com/J8OJEKPYbW— Héctor Antolínez (@HectorAntolinez) 28 de diciembre de 2017 Una vez que se seleccionaron los 15 representantes, estos se apartaron de la manifestación para poder hablar de forma calmada con la vocera, a quien luego acompañó el representante del Partido Socialista Unido de Venezuela en Caracas, Nahúm Fernández."A ti sí te llegó el pernil, por eso estás gordita"Poco sirvió alejarse del foco principal de la protesta, ya que tanto Fernández como la vocera del Ministerio de Alimentación encontraban fuerte resistencia a la hora de dar sus argumentos.La vocera, identificada por una camisa amarilla, explicó que lo que había ocurrido con las cajas CLAP fue por un problema al importar los alimentos, declaración que fue respondida por un frase irónica por una de las manifestantes: "a ti sí te llegó el pernil, por eso estás gordita".Manifestantes a vocera: a ti si te llega el CLAP por eso estas gordita y nosotros no https://t.co/GoYlwauOjN @contrapuntovzla pic.twitter.com/edD5X6IJRC— Héctor Antolínez (@HectorAntolinez) 28 de diciembre de 2017 A Nahúm Fernández no le fue mejor durante el momento en el que tomó la palabra, particularmente porque, en lugar de ofrecer la solución que esperaban los vecinos, acusó a la oposición venezolana de ser responsable de la situación con los alimentos y dijo que todo formaba parte de una "plan internacional" contra el Gobierno."Eso es mentira", respondió uno de los hombres a Fernández. "La oposición no está mandando, es el Gobierno", dijo otro.Así respondió la gente cuando voceros del Gobierno culparon a oposición por retraso en el CLAP https://t.co/GoYlwauOjN @contrapuntovzla pic.twitter.com/9KbHkpNuCm— Héctor Antolínez (@HectorAntolinez) 28 de diciembre de 2017 Sin solución y con promesas de CLAP para el 10 de eneroLa reunión concluyó sin éxito ya que el acuerdo al que se llegó fue, curiosamente, hacer otra reunión, en la que se supone que el Gobierno escucharía las demandas y quejas de la población para lograr atender las rutas del CLAP.El acuerdo no fue lo suficientemente prometedor para que la protesta se levantara, en especial porque según los representantes del Gobierno, la fecha más pronta en la que se podría llevar el CLAP a la población era el 10 de enero. "Entonces nos agarrará el año acá", respondió una mujer ante tal anuncio.A manifestantes en Roca Tarpeya les dijeron que no habrá CLAP hasta el 19 de enero. https://t.co/GoYlwauOjN @contrapuntovzla pic.twitter.com/lG1t5WM2ME— Héctor Antolínez (@HectorAntolinez) 28 de diciembre de 2017 La protesta se extendió hasta pasadas las 7 horas y para la 1 de la tarde los manifestantes seguían bloqueando la vía, algunos decían que era hora ya de retirarse mientras que otros querían seguir, lo cierto, según ellos mismo indicaron, es que si para los próximos días no consiguen solución, volverán a tomar la calle.