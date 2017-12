/ Félix Jaramillo, vocero de la Asamblea Socialista de Transporte, detalló que 20% de las unidades están inoperativas y argumentó que la situación obedece a la falta de repuestos para los vehículos. Alertó que 65% de la flota de transporte tiene más de 15 años de servicio "mientras tengamos ese montón de carros viejos cómo podemos garantizar nuestro trabajo", cuestionó.Criticó que no haya una vocería unitaria que permita pronunciarse sobre la situación del transporte, "lo que ocurre en el país en el ámbito económico es una situación que afecta a todos los transportistas, se generan costos operativos que no nos está alcanzando ni para comer", destacó.El vocero de los transportistas abogó por un consenso con el Ejecutivo para solventar las adversidades que enfrenta el gremio. "Tenemos que sentarnos con el Gobierno para generar políticas basadas en un marco jurídico adecuado".Rechazó además que los trabajadores del volante no cuenten con una cultura de mantenimiento para las unidades, lo que a su juicio, afecta la labor de los transportistas. "Hay que transformar el gremio y educarlos, el presidente aprobó un subsidio, pero debe haber un respaldo de parte del sector transporte".Fuente: Unión Radio / EMRCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi