/ Con el propósito de catapultarse como una de las grandes en Venezuela y, por supuesto, Latinoamérica, la actriz de cine, televisión, series y teatro, Malena González, dará inicio al 2018 con el rodaje de la película The Rabbit , en La Habana, Cuba. " El 2017 lo cierro con mucha alegría porque ha sido un año de consolidación para mi carrera internacional –comenta la actriz. Comencé a dar los primeros pasos audicionando para grandes cadenas de televisión internacional como Netflix y Telemundo; además me solicitaron como protagonista para cuatro largometrajes ", dijo para un boletín de prensa.El film, según contó " es dirigido por la venezolana Carla Forte, quien tiene años radicada entre Miami , Berlín y La Habana. Su lenguaje cinematográfico no se parece al de ningún otro cineasta, es único. Estoy realmente emocionada por trabajar con ella y con su esposo, el artista cubano Alexey Tarán, quien estará a cargo de la dirección de fotografía del largometraje ".Aunque la idea de internacionalizarse con The Rabbit definitivamente le roba el sueño, volver a sus orígenes com bailarina es algo que la emociona en gran medida, pues desde muy pequeña asistió a clases de ballet y danza contemporánea.“Mi formación inicial desde muy pequeña fue en el ballet y la danza contemporánea y en The Rabbit se incluyen algunas secuencias bailadas. Para esto comienzo entrenamiento de danza y movimiento el 3 de enero, y comenzaremos a rodar la película a finales de enero en la ciudad de La Habana ", agrega González.También puede leer: Falleció Alfie Curtis, el doctor Cornelius Evazan de Star Wars: Una nueva esperanzaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi