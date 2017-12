Redacción./ La Federación de Periodistas Deportivos de América (AIPS AMERICA), dio a conocer este miércoles los ganadores de la séptima edición del premio AIPS América, correspondiente al año 2017, Keylor Navas en la rama masculina, y Yulimar Rojas y Natalia Botello, en femenino, fueron los atletas seleccionados. La selección de fútbol Sub 20 de Venezuela fue escogida como el equipo del año.Yulimar Rojas, primera venezolana en ganar una medalla de oro en un Mundial de Atletismo (Londres 2017), al lograr 14,91 metros en Salto Triple, nombrada por la ACNO como Atleta Femenina de América, otorgado por ACNO, y Atleta Femenina Revelación, por la IAFF, consiguió 6 de los 16 votos posibles para el premio, misma cantidad que la mexicana Natalia Botello, quien con sólo 14 años de edad, ganó medalla de oro en el Mundial Juvenil de Esgrima. La tenismesista boricua, Adriana Díaz (3 votos) y la nadadora argentina Delfina Pignatiello (1 voto), completaron las selecciones.En la rama masculina, el portero del Real Madrid Keylor Navas, se quedó con el premio, el costarricense acumuló cinco títulos con el Madrid en 2017 (Mundial de Clubes, Champions League, Liga Española, Supercopa de España, Supercopa de Europa), obteniendo 7 votos, lo secundó el segunda base de los Astros de Houston, José Altuve, con 5 votos, MVP de la Liga Americana y campeón de la Serie Mundial y quien recientemente añadió otro galardón a su vitrina al ser nombrado Deportista Masculino del Año por la agencia The Associated Press (AP).En cuanto al equipo del año, la distinción recayó en la Selección de fútbol Sub 20 de Venezuela , finalista del mundial de la categoría en Corea del Sur, obteniendo 11 votos, le siguió la selección de béisbol de Puerto Rico (3 votos) y la selección de voleibol femenino de Colombia (2 votos).Si te gustó, compártelo… Related posts:Yulimar Rojas: “Es un orgullo conseguir esta medalla para mi país” Yulimar Rojas conquista oro en el meeting de Madrid Lara reinó en el Nacional de Béisbol FemeninoCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi