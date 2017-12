/ En la mañana de este jueves, personal médico del Centro de Diágnotico Integral (CDI), ubicado en la avenida Munipal de Puerto La Cruz, mantuvo un canal cerrado del tráfico, en señal de protesta. Trabajadoras denunciaron malos tratos por parte del personal cubano que también labora en el lugar.La enfermera Yenmerys Yengua, expresó que desde hace años, las profesionales venezolanas están expuestas a diferencias de trato con los médicos traídos desde Cuba. “Todos somos personas y profesionales. Merecemos la misma calidad laboral, pero aquí nos dejan por fuera de todo y no recibimos los mismos beneficios que reciben ellos”, señaló.Por casi una hora, las empleadas de salud se mantuvieron en la calle con pancartas y consignas. Yengua manifestó que para la época decembrina no fueron tomadas en cuenta para los bonos navideños. Denunció que los juguetes y alimentos enviados por el Gobierno, a nivel nacional, fueron entregados “a escondidas” entre los trabajadores cubanos.Asimismo, Yengua agregó que también deben lidiar con la escasez en medicamentos e insumos para tratar a los pacientes. “En todos los centros de salud el personal debe trabajar con las uñas. Mínimo merecemos mejores tratos y algunas atenciones”, mantuvo.La enfermera afirmó que el CDI cuenta con lo necesario para el tratamiento del paludismo, sin embargo, en oportunidades los medicamentos no llegan a tiempo y no pueden entregárselos debidamente a los enfermos.Mercedes QuevedoEnfermeras personal protestaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi