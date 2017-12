/ Tras más de cuatro horas de discusión entre empresarios, sindicatos y Gobierno Nacional en la mesa de Concertación de Políticas Salariales y Laborales en donde se buscaba definir el incremento del salario mínimo del 2018, las partes se levantaron de la mesa sin un acuerdo y quedó en manos del presidente Juan Manuel Santos que fije el valor por decreto."Verdaderamente tratamos de acercar las posiciones, digamos que al final la negociación tenía que ser entre un 6 % y 7 % y a ese nivel definitivamente los empresarios no alcanzamos. Así las cosas la mesa se deja abierta y yo creo que las posibilidades de una negociación están muy lejanas porque los empresarios ni siquiera somos capaces de llegar a un 6 %" aseguró, Guillermo Botero, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco)."Esta mesa no se ha levantado del todo simplemente queda suspendida, la Ministra de Trabajo va a realizar unas consultas internas y algunas llamadas con las partes para intentar llegar a un acuerdo", manifestó Botero.Previamente las centrales obreras habían llegado divididas a esta reunión luego de que la Central General de Trabajadores (CGT) bajara sus pretensiones a un 7 %, con lo que el aumento sería de 51.640 pesos, mientras la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), así como la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) se mantienen en 9 % de aumento, que representaría 66.394 pesos.Por el lado de los empresarios la propuesta esta en 5.1 % de incremento que significarían 37.623 pesos, con lo que el margen de diferencia entre ambas partes es de 1.9 %.Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General de Trabajadores, señaló que "en muchas ocasiones hubo una serie de consultas telefónicas, por ejemplo en el año 2013 firmamos el acuerdo con 2.56 % por encima de la inflación. Hay métodos para llegar a acuerdos y por eso no podemos descartar nada, si finalmente el Gobierno toma la decisión de forma unilateral que asuma la responsabilidad del fracaso de la concertación laboral".A pesar de no llegar a un acuerdo en la reunión de este jueves, la ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, anunció que las conversaciones ahora se adelantarán vía telefónica para buscar un consenso antes del 30 de diciembre.La ministra aseguró que las posibilidades de llegar a un consenso se mantienen, "hemos explorado varias formulas y por su puesto suspendimos la mesa hasta nueva orden, todavía nos quedan algunas horas en donde el Gobierno es bastante insistente en la posibilidad de un acuerdo del salario. Dejamos abierto para poder realizar unas conversaciones telefónicas y poder buscar un acuerdo que es lo que hemos querido desde un principio".Tanto sindicatos como empresarios estuvieron de acuerdo en que "la función del Gobierno es intentar acercarlos y en la forma en que se vea un acuerdo posible mediamos para intentar encontrar una fórmula que no afecte la economía del país y que le ayude a los trabajadores, ese es nuestro gran propósito".Le puede interesar también: Avianca incrementó el salario de sus piloto s en un 12,75 %VER COMENTARIOSCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi