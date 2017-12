/ LIMA.- Un grupo de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas consideró que el indulto otorgado al ex Mandatario peruano Alberto Fujimori, condenado por el asesinato de 25 personas, es una "bofetada en la cara" de las víctimas y un gran revés para la justicia del país vecino.Se trata de la segunda declaración de Naciones Unidas contra el indulto a Fujimori. El martes Amerigo Incalcaterra, representante en América del Sur del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, lamentó la decisión."Es una bofetada en la cara de las víctimas y testigos cuyo compromiso incansable lo llevó a la justicia", dijeron en un comunicado Agnes Callamard, relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, y Pablo de Greiff, relator sobre la promoción de la verdad, la justicia y la reparación."Es también un gran revés para el Estado de derecho en el Perú: se ha concedido un indulto humanitario a una persona condenada por delitos graves tras un juicio justo, cuya culpabilidad no está en entredicho y que no cumple con los requisitos legales para el indulto", añadieron.A su vez indicaron que el derecho a indultar del Presidente Pedro Pablo Kuczynski debió tomar en cuenta los convenios internacionales ratificados por Perú.Los expertos recordaron que el derecho internacional "restringe la concesión de amnistías, indultos u otras exclusiones de responsabilidad en casos de violaciones graves de los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas".En octubre, la ONU advirtió al gobierno de Kuczynski que por la gravedad de los crímenes cometidos por Fujimori un indulto tenía que involucrar a la comunidad internacional.El Gobierno admitió que el indulto otorgado a Fujimori, de 79 años, fue uno de los más rápidos otorgados en la historia del país y que solo demoró 13 días. Kuczynski también liberó al ex Mandatario de un próximo juicio por el asesinato de otros seis peruanos durante sus dos mandatos (1990-2000).La excarcelación del ex Presidente ocurrió el domingo, tres días después de que una facción del partido fujimorista que domina el Parlamento, el Frente Popular (FP), intentó destituir a Kuczynski, que fue salvado a última hora por la abstención de un ala minoritaria de esa fuerza liderada por Kenji Fujimori, hijo menor del ex gobernante.El indulto desató la furia de una parte de los peruanos que protestaron la noche de Navidad frente a la casa de Kuczynski y en la plaza más importante del país. Las manifestaciones se han prolongado pese a la solicitud de reconciliación del actual Presidente Kuczynski y el ex Mandatario indultado.El miércoles, en Cusco, cientos de universitarios protestaron y derribaron parte del cerco perimétrico del aeropuerto internacional mientras que el jueves se espera para la tarde una manifestación nacional contra la excarcelación de Fujimori y contra Kuczynski, a quienes los manifestantes consideran un "traidor".Durante el gobierno de Fujimori un escuadrón de la muerte asesinó a 25 peruanos, entre ellos un niño de ocho años, durante sus operaciones contra el grupo terrorista Sendero Luminoso. El escuadrón se financiaba con dinero público y actuaba, según los jueces, con el conocimiento de Fujimori.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi