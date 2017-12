/ Se trata de la animadora del magazine matutino Portada's , Marie Claire Harp, quien en su cuenta de Instagram mostró los estragos que causaron los platos navideños que comió en su tierra natal Falcón. Debido a los “kilitos de más”, propios de la época de diciembre, el pantalón que lucía la también modelo se rompió justo en una zona de su trasero, dejando al descubierto un poco de piel.“ Come muchas hallacas decían, no engordarás ni un kilo decían, es diciembre y no pasa nada decían, así como cuando el pantalón de pronto se encoge en público? Así!!! “, escribió Harp.También puede leer: Anmarie Camacho está fuera de peligro tras sufrir accidente automovilístico (+Fotos)Aunque pudo ser un momento vergonzoso, la presentadora de televisión parece habérselo tomado con buen humor pues acompañó la publicación con varios emojis de caras llorando de la risa.Come muchas hallacas decían, no engordaras ni un kilo decían, es diciembre y no pasa nada decían, 😱😂😂🤣🤣🤣🤣🤣 así como cuando el pantalón de pronto se encoge en público? Así!!! 😢😢😭🤣A post shared by Marie Claire Harp (@marieclaireoficial) on Dec 27, 2017 at 2:47pm PSTSegún se aprecia en otras fotografías, Marie Claire Harp se encontraba recorriendo las calles de Coro, estado Falcón, a propósito de haber viajado para compartir con sus seres queridos la temporada navideña.La Vela de Coro y sus misterios tan hermosos…A post shared by Marie Claire Harp (@marieclaireoficial) on Dec 27, 2017 at 12:38pm PSTCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi