Expertos en materia de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) expresaron este jueves su conmoción por la decisión del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, de indultar al exmandatario Alberto Fujimori, ya que consideran que supone "una bofetada" para las víctimas de los abusos que éste cometió durante su gestión. "Estamos conmocionados por esta decisión. Es una bofetada para las víctimas y los testigos cuyo incansable compromiso le llegó ante la justicia", indicaron en un comunicado el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, conformado por la relatora especial para ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Agnès Callamard y el relator especial para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff."El indulto presidencial concedido a Alberto Fujimori por motivos políticos mina el trabajo del sistema judicial peruano y de la comunidad internacional para lograr hacer justicia", agregaron, defendiendo que supone también un "revés para el Estado de Derecho en Perú".Recordaron a Kuczynski que los indultos humanitarios requieren un proceso riguroso, creíble y transparente, que sea compatible con los estándares internacionales de Derechos Humanos. En este sentido, han subrayado que "el Derecho Internacional de los DDHH restringe la concesión de amnistías, indultos u otras exclusiones de responsabilidad en casos de graves violaciones de los Derechos Humanos incluidos asesinatos extrajudiciales y desapariciones forzosas".Subrayaron que el Gobierno no debería ceder a la presión política e ignorar sus obligaciones nacionales e internacionales. "Fujimori debe ser tratado como cualquier otra persona condenada de graves crímenes contra los Derechos Humanos", han insistido los expertos de la ONU.A este respecto, han incidido en que el expresidente debería ser tratado de forma compatible con su estado de salud y conforme a los estándares y procedimientos establecidos que se aplican a las personas privadas de libertad en Perú. Por otra parte, han sostenido que el Gobierno peruano "debería respetar a las víctimas y testigos que lucharon por la justicia y adoptar una estrategia de justicia transicional integral de forma prioritaria".