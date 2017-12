La cantante colombiana Shakira anunció que regresará a los escenarios en junio de 2018, porque aunque tenía previsto hacerlo en enero el tratamiento que lleva a cabo para sanar la hemorragia en las cuerdas vocales debe tardar un poco más."Después de explorar muchas opciones, he tenido que aceptar la realidad de que esta es una lesión que simplemente requiere más tiempo y cuidado para sanar", señaló mediante un comunicado publicado en su cuenta de Instagram.(Globovisiòn)View the discussion thread. blog comments powered by DISQUS back to topCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi