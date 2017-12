/ El conjunto culé no enfrentó ningún penal en su contra durante el 2017 en partidos de liga, no sucedió con algún otro club en EuropaOVACIÓN DEPORTESTras finalizar los compromisos del 2017, el Barcelona cerró este año con una estadística que ningún otro equipo podría presumir, culminando sin ninguna falta desde los 11 metros.Asimismo, el equipo catalán fue el único que no tuvo ningún penalti pitado en su contra desde enero hasta diciembre en los partidos que disputo en casa.Tomando en cuenta la Liga de España, Italia, Inglaterra , Alemania y Francia.E l conjunto culé no enfrentó ningún penal en su contra durante el 2017 en partidos d liga, no sucedió con otro club en los campeonatos más importantes de Europa, según la agencia de datos y estadísticas de fútbol, OPTA .0 – El @FC Barcelona es el único equipo de las cinco grandes ligas europeas que, jugando todo el año en la élite, no ha cometido ningún penalti en 2017. Raro #Opta2017 pic.twitter.com/2tdsDBIZkO— OptaJose (@OptaJose) 27 de diciembre de 2017El conjunto azulgrana iniciará el 2018 con una visita al Celta de Vigo el 4 de enero, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa del Rey, mientras que su primer compromiso de liga será el día 7 en casa recibiendo al Levante.Jueves 28 – 12 – 2017Comentarios comentariosCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi